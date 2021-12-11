Buzdolabı Soğutmuyor – Alt Kısmı Neden Soğutmuyor?

Günümüzde her insan 3 öğün yemek ihtiyacını karşılıyor. Özellikle kahvaltılar ve akşam yemekleri aile üyelerinin toplanmasına olanak sağlıyor. Birçok gıda ürününü uzun vadede saklamak için buzdolabını kullanıyoruz. Buzdolabı, et, süt, meyve ve sebze gibi temel ihtiyaçların uzun süre saklanmasında bizlere yardımcı oluyor. Buzdolabı genel olarak sağlam bir alet olsa da, bazen bizlere sorunlar yaşatabiliyor. Özellikle buzdolabı neden soğutmuyor ve alt kısmı neden soğutmuyor gibi soruları pek çok kişi tarafından duyarız.

Buzdolabı soğutmuyor denildiği zaman buzdolabının hemen hemen her yerinde bir sorun olabilir. Buzdolabının soğutmama sorununu çözmek için özellikle sorunun nerden çıktığı anlamalıyız. Özellikle elektrik kesintileri, evde dolaşan aşırı akım gibi sorunlar buzdolaplarında arızalara neden olabilir.

Böyle sorunlarla karşılaşırsanız ilk olarak buzdolabının motor ısısına bakmalısınız. Eğer buzdolabı çok ısındıysa, fişten çıkarmalısınız. Daha sonra ise tekrardan fişe takmalısınız. Bu, radyatörün artık işlevini yerine getirmediği anlamına gelir ki burada arızanın kaynağının bulunup bir an önce çözüme kavuşturulması gerekir.

Buzdolabı Üst Kısmı Neden Soğutmaz?

Günümüzde var olan tüm buzdolaplarında su tahliyesi için gerekli bir hortum vardır. Bu hortum zamanla pislerin ve tıkanabilir. Belirli zaman dilimlerinde bu hortumlar temizlenmelidir. Bu temizliği yaptığınız zaman halen sorun devam ediyorsa sorun motordan kaynaklı olabilir. Eğer sorun motordan kaynaklı ise garanti süresi devam ediyorsa garanti servisine yoksa yetkili bir servise göstermek gerekir. Motor arızası varsa kesinlikle kendiniz müdahale etmemelisiniz.

Buzdolabı Alt Kısmı Neden Soğutmaz ?

Öncelikle buzdolabının alt kısmı soğutmuyorsa, buzdolabının kapağını kontrol etmelisiniz. Özellikle buzdolabının üst kısmında yer alan kapak butonunun tam çalışıp çalışmadığına bakmanız gerekir. Bu buton çalışmadığı zamanlarda sistem açık kalır ve alt taraf soğumamaya başlar. En sık görülen görülen alt taraf sorunu ise buzdolabının defrost rezistansının arızalı olma durumudur.

Böyle bir durumda evaporatör üzerinde meydana gelen buzun erimesi engellenir ve böylece dolabın alt kısmında soğuk hava sirkülasyonu oluşamaz. Diğer yandan buzdolabının fan bölgesindeki hava kanallarında oluşan tıkanmalar sebebiyle de makinenin alt kısmı soğutamayabilir. Bu durumda buraya dolan buzlar kanalları tıkayarak hava akımının engellenmesine sebebiyet verir. Bu engellenme nedeniyle alt tarafa soğuk hava ulaşamayacağı için soğutma işlemi de gerçekleşemeyecektir.

Buzdolabı Soğutmuyorsa Ne Yapılır?

Buzdolabınız artık eskisi gibi soğutmuyorsa, herhangi bir çözüm yolu aramadan önce sorunun kaynağını bulmanızda fayda var. Bunun ilk öncelikle dondurucu kısmındaki fanın çalışıp çalışmadığını denetlemeniz gerekir. Burada herhangi bir sıkıntı yoksa ikinci adımda bakacağınız yer kompresör olmalı. Kompresörün çalışıp çalışmadığını ise buzdolabının çıkardığı seslerden anlamanız mümkün. Eğer olağan dışı bir ses duyamıyorsanız emin olmak için buzdolabının arkasındaki paneli çıkararak siyah bir bowling topuna benzeyen parçanın titreşimlerini kontrol etmeniz gerekir. Ayrıca boru hattında yeterli miktarda soğutucu gazın olduğundan da emin olmalısınız. Tüm bunlara ek olarak her buzdolabında dondurucuyla alt kısımlar arasındaki hava akışını saplayan bir bölüm olur. Bu bölümün her daim açık olması, soğuk havanın buzdolabının içinde özgürce dolaşabilmesi için son derece önemlidir.

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