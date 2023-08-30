BYD, 2023’ün ilk yarısında 1,25 milyondan fazla araç satışıyla rekor kırdı

Çinli otomobil üreticisi BYD, büyüyen otomotiv dünyasında sadece başka bir isim değil; dikkate alınması gereken bir güç. Çin’deki otomobil endüstrisi 2023’ün ilk yarısında bir yavaşlama yaşarken, BYD rekorlar kırmakla meşguldü.

Şirket, bir önceki yıla göre yaklaşık %60’lık bir artışla 33,41 milyar Avro faaliyet geliri bildirdi. Net kârları? Geçen yıla göre %181,47’lik dudak uçuklatan bir artışla 1,41 milyar Avro. Ancak kendimizi fazla kaptırmayalım; ne de olsa rakamlar aldatıcı olabilir.

BYD bu yılın ilk yarısında 1,25 milyon araç satarak bir önceki yıla göre performansını neredeyse ikiye katladı. Şimdi bunu bir bağlama oturtalım. Çin’de elektrikli araçlar (EV’ler) ve plug-in hibrid elektrikli araçları (PHEV’ler) içeren tüm yeni enerji araç (NEV) pazarı, üretim ve satışlarda sırasıyla %40 ve %41,7’lik bir artış kaydetti. BYD tek başına, yeni enerji araç satışlarında bir önceki yıla göre %88,81’lik bir artışla bunun önemli bir kısmını oluşturdu. Bunun da ötesinde, BYD kısa bir süre önce beş milyonuncu plug-in aracının üretimini kutladı ve bu kilometre taşına ulaşan dünyanın ilk otomobil üreticisi oldu.

Bu sadece yarın yokmuş gibi araba üretmekle ilgili değil. BYD, araştırma ve geliştirmeye modası geçecekmiş gibi para pompalıyor. Ar-Ge’ye 1,78 milyar Avro gibi muazzam bir yatırım yaparak net karını bile aştı.

BYD de tek bir numaradan ibaret değil. Çeşitli pazar segmentlerine hitap etmek için ürün yelpazesini çoktan çeşitlendirdi. Ağustos ayında BYD, orta-üst düzey pazarı hedefleyen bir marka olan Fang Cheng Bao’yu tanıttı. İlk modeli olan Leopard 5, yüksek performanslı bir EREV SUV. BYD, Denza, Yangwang ve şimdi de FCB gibi markalarla şirket, pazarın her segmentine erişimini genişletiyor.

Küresel hedefleri de unutmayalım. BYD, 2023’ün ilk yedi ayında yurtdışında 92.400’den fazla araç satarak 2022’de yurtdışında satılan 55.900 araca kıyasla önemli bir artış kaydetti. BYD araçları şu anda aralarında Japonya, Almanya, Avustralya, Brezilya ve BAE’nin de bulunduğu 54 ülkede mevcut. Şirket Brezilya’da üç yeni fabrika kurmayı planladığını bile açıkladı. BYD sadece 12 ay gibi kısa bir sürede 224 basamak yükselerek 2023 Fortune Global 500 listesinde 212. sıraya yerleşti.