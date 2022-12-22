BYD, 5 Ocak’ta Yangwang markasını tanıtacak

BYD Group’un başkan yardımcısı Lian Yubo, bugün APEC KOBİ İş Forumu 2022’de Yangwang markasının BYD’nin lüks pazara girişinin önemli bir parçası olacağını duyurdu. Markanın ilk modelinin güçlü motorlar ve güvenliği üst düzeyde bir batarya ile donatılacağını belirtti. Birinci sınıf Yangwang markasının ve ilk modelinin resmi lansmanının iki hafta içinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Lian’a göre, Yangwang marka serisindeki ilk model, yol ve yol dışı olağanüstü performansının yanı sıra çeşitli yol koşullarına uyum sağlama yeteneği ile oyunun kurallarını değiştiren bir sürüş deneyimi beraberinde getirecek.

Bugün erken saatlerde Yangwang, Weibo’da marka serisindeki ilk modelin bazı özelliklerini gösteren birkaç fotoğraf paylaştı. Yangwang’ın ürünleri için fiyatlandırmanın 800.000 RMB (yaklaşık 110.320$) ile 1.5 milyon RMB arasında değişmesi bekleniyor. Bununla birlikte, her model için özel fiyatlar, resmi olarak piyasaya sürüldüğü sırada duyurulacaktır.

8 Aralık’ta Yangwang, güç veya elektrik anlamına gelen Çince karakterden ilham alan yeni logosunu tanıttı. Şirket, karaktere tasarımlarında yeni bir yorum kazandırdıklarını belirtti.

Kasım ayı sonlarında, Yangwang’ın dahili olarak R1 olarak bilinen arazi SUV’sinin dağlık bir bölgede test edildiğini gösterdiğini iddia eden birkaç sızan fotoğraf sosyal medyada dolaştı. Yangwang markasının ve ilk modelinin resmi lansmanının yakın gelecekte gerçekleşmesi bekleniyor.

Sızdırılan fotoğraflara göre, R1’in büyük bir boyuta ve uzun bir dingil mesafesine sahip olduğu görülüyor. Dağlık test konumu, aracın yerden yüksekliğinin oldukça yüksek olduğunu ve engebeli yollarda ve dik arazilerde kolayca üstesinden gelebileceğini gösteriyor. Yangwang markasının ve ilk modelinin resmi lansmanının çok yakın bir zamanda gerçekleşmesi bekleniyor.