BYD Bataryalı Tesla Model Y’ler Üretime Girdi!

Yerel Alman yayını Tesla mag, Giga Berlin’in BYD tarafından üretilen LFP batarya takımı ile donatılmış Tesla Model Y‘nin üretimine başladığını bildiriyor. Raporda, batarya modelinin yeni taban kaplamasına takılı olduğu belirtiliyor. Türkiye‘nin de Model Y’leri Almanya’dan aldığını düşünürsek, Tesla hayranlarını bir hayli yakından ilgilendiriyor.

Tesla, çeşitli pazarlarda giriş seviyesi Model Y’yi sessizce piyasaya sürüyor, ancak bu araçların çok az ortak noktası var. ABD’deki giriş seviyesi Model Y artık basitçe Model Y olarak adlandırılıyor ve arka tekerleklere güç sağlayan tek bir elektrik motoruna sahip, 279 mil EPA derecesine sahip ve 5,0 saniyede 0/60 mil yapıyor. Bu 49.990 dolardan başlıyor.

Öte yandan Kanada’daki giriş seviyesi bir Model Y, 43.800 $’dan başlıyor ve 245 mil menzile sahip – çünkü bir LFP batarya takımı ile birlikte geliyor. Ve tamamen yeni bir trim de değil, Avrupa’da Model Y SR + RWD olarak mevcuttu.

Bu araçlar ile Teslamag tarafından bildirilen araçlar arasındaki fark, şimdiye kadar LFP batarya takımlarının catl’den gelmesi ve 60 kWh kapasiteye sahip olmasıdır. Bildirilen batarya bu sefer BYD’den geliyor ve biraz araştırma yaptıktan sonra, 55 kWh kapasiteli yapısal bir LFP bataryaya sahip Tesla Model Y için AB tipi bir onay bulduk. Batarya üreticisi mi? Evet, BYD.

WLTP, yeni batarya takımını CATL paketinin sunduğundan 15 km daha az olan 440 km’de derecelendirir, EPA derecesi henüz mevcut değildir, ancak mevcut LFP bataryasından da daha düşük olacaktır.

Yeni Model Y, hem ön hem de arka mega dökümlerle gelen ilk model olacak, daha önce maga döküm makinelerinin Giga Berlin’de halihazırda yerinde olduğu bildirildi. Fabrika için planlanan 8 adet mega döküm pres ünitesi bulunmaktadır.

Bu raporun doğru olduğu ortaya çıkarsa, Şanghay’dan CATL donanımlı Model Y’nin artık Avrupa’ya ithal edilmeyeceği anlamına gelecektir. Bu elbette Giga Berlin’in üretiminin artmasına bağlı olacak, ancak fabrikadaki ekip neredeyse her ay yeni üretim rekorları kırıyor.