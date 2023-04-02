BYD Denza N8 SUV Fotoğrafları Paylaşıldı

BYD premium markası Denza iki SUV daha çıkarmayı hedeflerken, bugün bize diğer mod olan N8 hakkında bir fikir verdi. Daha önce Denza N7‘yi görmüştük ve şimdi sıra Denza N8‘de.

BYD, aracın dışından yalnızca birkaç fotoğraf gösterdi. Ancak bu, küçük bir başlangıç için yeterli. N8 biraz şu anda üretilmeyen Denza X’e benziyor. Bu araba 4.890×1.950×1.725mm ölçülerinde ve 2.820mm dingil mesafesine sahipti. Buna karşılık, önceki versiyon olan Denza N7’den daha kısa dingil mesafesine sahip olduğunu söyleyebiliriz.

BYD Denza N8, 5, 6 ve 7 kişilik seçenekleriyle sunulacak, yani daha büyük bir SUV olacak. Denza’nın bu ayın başlarında yayınladığı bir kış testi videosundan, 175kW maksimum şarjı destekleyeceğini de biliyoruz.

Denza’nın yakında N8 hakkında daha fazla gönderi paylaşacağından eminiz ve bu gerçekleştiğinde sizi bilgilendireceğiz.