BYD Song L, Tesla Model Y’nin Payını Devralacak!

Tesla Model Y ile yarışan birçok araç ve model tanımıştık. Ancak bunların arasından en iddialısı BYD Song L gibi duruyor. Üstelik geçen hafta tanıtılan bu otomobil, Şanghay Otomobil Fuarı’nda da büyük bir ilgi topladı.

BYD Song L ile tanışın. Araç, Üreticisi tarafından B sınıfı bir elektrikli araç olarak tanımlanıyor ve BYD’nin e-platform 3.0’ını kullanıyor. Song L, hücreden vücuda batarya paketlerine sahipken, bataryanın kendisi bir LFP Blade.

Song L, yılın ikinci yarısında bir üretim modeli olarak düzgün bir şekilde piyasaya sürülecek. Fiyatın 43.630 $ civarında olması bekleniyor, bu aslında rekabet etmesi gereken Model Y’den biraz daha fazla – Model Y 38.089 $’dan başlıyor.

Song L ile ilgili tüm ayrıntılar henüz açıklanmadı. Ancak çerçevesiz kapılar, elektrikli arka spoyler ve elektronik aynaların yeni DiSus-A ile birlikte geldiğini biliyoruz. Havalı süspansiyonlar için gövde kontrol sistemi ve dört tekerlekten çekiş de bulunuyor. Bu otomobille ilgili diğer her şey gibi boyutlar da hâlâ bir muamma. Bu yüzden, daha çok şey yapacağımızı umduğumuz bir zamanda, üretim modelinin yakında duyurulacak duyurusu için bizi takip etmeye devam edin.