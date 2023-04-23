Ana SayfaOtomobilBYD Song L, Tesla Model Y'nin Payını Devralacak!

BYD Song L, Tesla Model Y’nin Payını Devralacak!

Tesla Model Y'nin en güçlü rakiplerinden BYD Song L, yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek. Özellikleri Model Y'den daha gelişmiş görünse de, fiyatı da aynı oranda daha pahalı.

Cemre Yılmaz

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
8
byd song l

Unrecord Oynanış Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzde aksiyon oyunlarının yerini bilmeyen yoktur, özellikle son zamanlarda teknolojinin gelişmesi ile aksiyon oyunları günümüz...

Tesla Model Y ile yarışan birçok araç ve model tanımıştık. Ancak bunların arasından en iddialısı BYD Song L gibi duruyor. Üstelik geçen hafta tanıtılan bu otomobil, Şanghay Otomobil Fuarı’nda da büyük bir ilgi topladı.

BYD Song L ile tanışın. Araç, Üreticisi tarafından B sınıfı bir elektrikli araç olarak tanımlanıyor ve BYD’nin e-platform 3.0’ını kullanıyor. Song L, hücreden vücuda batarya paketlerine sahipken, bataryanın kendisi bir LFP Blade.

byd song l tesla

Song L, yılın ikinci yarısında bir üretim modeli olarak düzgün bir şekilde piyasaya sürülecek. Fiyatın 43.630 $ civarında olması bekleniyor, bu aslında rekabet etmesi gereken Model Y’den biraz daha fazla – Model Y 38.089 $’dan başlıyor.

Song L ile ilgili tüm ayrıntılar henüz açıklanmadı. Ancak çerçevesiz kapılar, elektrikli arka spoyler ve elektronik aynaların yeni DiSus-A ile birlikte geldiğini biliyoruz. Havalı süspansiyonlar için gövde kontrol sistemi ve dört tekerlekten çekiş de bulunuyor. Bu otomobille ilgili diğer her şey gibi boyutlar da hâlâ bir muamma. Bu yüzden, daha çok şey yapacağımızı umduğumuz bir zamanda, üretim modelinin yakında duyurulacak duyurusu için bizi takip etmeye devam edin.

-- Reklam --

Epic Games İki Oyunu Ücretsiz Veriyor!

Günümüzün popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games ücretsiz oyun dağıtımı konusunda hızını kesmemiş durumda. Özellikle son...
Önceki İçerik
Unrecord Oynanış Fragmanı Yayınlandı!
Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021