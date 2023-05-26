BYD Song Pro DM-i Champion Edition Satışa Çıktı!

BYD, Song Pro DM-i Champion Edition elektrikli aracını resmen tanıttı. Seri, saf elektrik menziline göre dört modelden oluşuyor. BYD Song Pro DM-i Champion Edition’ın saf elektrikli menzili 71km ile 110km arasında değişiyor.

Song Pro DM-i, krom kaplı nokta öğeleriyle altıgen kafes ızgaraya sahip. Modelin her iki yanında yer alan hava girişleri daha verimli ve sportif duruyor. BYD, yükseltilmiş ön dış cephe ile birlikte modele iki yeni iç ve dış renk katıyor.

Yeni model, önceki modelin temel iç tasarımını ek bir renkle koruyor. Dizideki üst model, 8,8 inçlik kayan tam LCD gösterge paneli ve 15,6 inçlik dönen Merkezi Kontrol ekranına sahip. Daha küçük modellerde yalnızca 12,8 inç merkezi kontrol ekranı var.

Panoramik açılır tavan, 3D panoramik şeffaf görüntü, çift sıcaklık bölgeli otomatik klima ve sürücü için 6 yönlü elektrikli koltuk gibi birçok konfigürasyon sağlayan modelde birçok özellik bulunuyor. Araç ayrıca DiLink4.0 akıllı ağ bağlantı sistemine ve bir dizi etkileyici işlevselliğe sahip.

BYD Song Pro DM-i, 81kW maksimum çıkışa ve 145kW tahrik motoruna sahip 1.5L dört silindirli Xiaoyun doğal emişli motor ve DM-i süper hibrit sistemi ile donatılmış. Serideki temel model 71 km’lik saf elektrikli menzile sahipken, üst model 110 km’lik bir menzil sunuyor. Hibrit otomobil 100km’de ortalama 4.4L benzin tüketirken pil ömrü 1.090km’ye kadar çıkıyor. Song Pro DM-i, gelişmiş saf elektrikli seyahat için DC hızlı şarjı ve VTOL mobil güç istasyonlarını destekliyor.