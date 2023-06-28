BYD Yangwang U8 Ağustos’ta Satışa Çıkıyor!

BYD’nin premium elektrikli araç markası Yangwang, ilk modeli olan U8 için Çin pazarında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, lüks bir arazi aracı olan U8’in tanıtımı için ülke çapındaki ilk 16 mağazasını hazırlıyor. Yangwang, BYD’ye ait olsa da markanın kendi showroom ağına sahip olacak.

Yangwang U8‘in ön satışları, şirketin U8’in lüks odaklı Premium Edition ve arazi tutkunlarını hedefleyen Master Edition olmak üzere iki donanımla sunulacağını onayladığı Nisan ayındaki Şangay Otomobil Fuarı’nda başladı. Her iki modelin de aynı şekilde 1.098.00 RMB (142.600 €) olarak fiyatlandırılmasına rağmen ilk olarak satışa sunulacak olan Premium Edition’dır.

Bu fiyat hakkında – Yangwang, tıpkı ana şirketi BYD gibi, ilk müşterileri çekmek için daha düşük satış öncesi fiyatlar kullanıyor. Bu, U8’in nihai fiyatının önemli ölçüde daha yüksek olabileceği anlamına geliyor, şirket fiyatın yalnızca araç satışa çıkar çıkmaz açıklanacağını belirtti. Yangwang’ın fiyatın artması için fazla zamanı kalmadı, Çin’de fiyatı 1,3 milyon RMB’nin (169.200 €) üzerinde olan herhangi bir araç, ek %10 vergi alıyor.

Yangwang U8, standart olarak kapsamlı bir donanım seviyesiyle birlikte geliyor, ancak isteğe bağlı ekstralar listesi çok uzun. Özellikle Master Edition sahiplerinin vergi eşiğini tetiklememeye dikkat etmesi gerekecek, ancak birisi bir araç için bu kadar parayı ödemeye hazırsa, fazladan %10 büyük olasılıkla sorun değil.

U8 bir EREV’dir, toplam gücü 1.100 bg olan 4 elektrik motoruyla çalışır ve tank benzeri görünümüne rağmen 0’dan 100 km/sa hıza sadece 3,6 saniyede ulaşabilir. Yalnızca pille menzil 180 km (CLTC) olarak belirtilir ve benzinle çalışan bir jeneratör, 49 kWh pil paketinin dolu kalmasını sağlar. Şirkete göre, pil %30 SoC’ye düştüğünde, %80’e kadar şarj etmek sadece 5 dakika sürüyor. Menzil genişletici ile birleştirilen pil, U8’e 1.000 km’lik oldukça önemli bir menzil sunuyor.