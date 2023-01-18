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BYD Yeni Teknolojisinde Lastik Patlayınca Ne mi Oluyor?

Elektrikli araç devi BYD, yeni teknolojisiyle birlikte otomobil hayranlarının ağzını açık bıraktı. BYD'nin yeni teknolojisine göre lastiği patlayan araç, düz çizgide gitmeye devam ediyor.

Cemre Yılmaz

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byd lastik patlama testi

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BYD’nin premium markası YangWang, bu ayın başlarında bazı etkileyici teknik özellikler sunan ve özel Yisifang platformunu heyecanlandıran büyük lüks SUV’si U8‘i duyurdu. BYD, otomobilinin yerinde 360 derecelik bir dönüş yapmasını sağlarken, lastik patlaması durumunda düz bir çizgide gitmesini sağlayarak güvenliği de arttırıyor.

Şimdi, bu sonraki özelliği çalışırken gösteren bir videomuz var. YangWang U8, her şeyi gerçek otoyol hızlarında gösteren bir test pistinde.

Video, aracın ön tekerleğine takılı cihaz lastiğin havasını tamamen indirdiğinde YangWeng U8’in 120 km/s hızla gittiğini gösteriyor. Araba ise tamamen durmadan önce mükemmel bir şekilde düz bir çizgide kalıyor.

YangWeng U8, hem teknolojik hem de performans açısından etkileyici bir araç. İlk teslimatların başlamasını ve onu sokaklarda görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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