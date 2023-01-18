BYD Yeni Teknolojisinde Lastik Patlayınca Ne mi Oluyor?

BYD’nin premium markası YangWang, bu ayın başlarında bazı etkileyici teknik özellikler sunan ve özel Yisifang platformunu heyecanlandıran büyük lüks SUV’si U8‘i duyurdu. BYD, otomobilinin yerinde 360 derecelik bir dönüş yapmasını sağlarken, lastik patlaması durumunda düz bir çizgide gitmesini sağlayarak güvenliği de arttırıyor.

Şimdi, bu sonraki özelliği çalışırken gösteren bir videomuz var. YangWang U8, her şeyi gerçek otoyol hızlarında gösteren bir test pistinde.

Video, aracın ön tekerleğine takılı cihaz lastiğin havasını tamamen indirdiğinde YangWeng U8’in 120 km/s hızla gittiğini gösteriyor. Araba ise tamamen durmadan önce mükemmel bir şekilde düz bir çizgide kalıyor.

YangWeng U8, hem teknolojik hem de performans açısından etkileyici bir araç. İlk teslimatların başlamasını ve onu sokaklarda görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.