Call of Duty 2023’ün Ağustos ayında piyasaya çıkacak

Yeni bir kaynak, 2023 Call of Duty oyununun olası lansman zaman çizelgesini ortaya çıkardı. Beta aşamasına ve diğer önemli zaman çizelgesine dair ipuçları veren bazı söylentiler vardı ve şimdi, oyunun bu yılın ikinci yarısında duyurulacağı anlaşılıyor.

Insider Gaming’den Tom Henderson’a göre kaynaklar, 2023 COD oyununun Ağustos ayının başlarında duyurulacağını açıkladı. Ne yazık ki, yaklaşan bu oyunla ilgili diğer ayrıntılar açıklanmadı.

Fakat Call of Duty 2023’ün lansmanı yakın görünüyor. Modern Warfare 2’nin tanıtıldığı COD NEXT gibi özel bir etkinlik bile olabilir. Şu an itibariyle yeni oyunun 1 Ağustos gibi çıkacağı düşünülüyor.

Henüz duyurulmayan bu COD oyununun adı da bilinmiyor. Ancak Ağustos 2023 lansman zaman çizelgesi doğruysa, Call of Duty 2023’ün bu ayın sonundaki PlayStation Showcase etkinliğinde büyük olasılıkla açıklanmayacağını söyleyebiliriz.