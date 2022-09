Günümüzün en popüler savaş oyunlarından biri olan Call Of Duty çıkardığı seriler ile adından oldukça söz ettirmekte. Şirket Call Of Duty Modern Warfare 2’nin yenilenmiş versiyonunu çıkarması an meselesi. Milyonlarca oyuncusu bulunan Call Of Duty Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri belli oldu.

Bu hafta sonlarında yayınlanacak olan yenilenen versiyonu ile oyuncuların karşısına çıkacak. Herkesin sevdiği Captain Price, Ghost gibi karakterlerin bulunacağı oyunda oldukça maziyi andıran sahneler bulunacak. Çıktığı zamanda oldukça fazla ilgi gören oyun şu anda bile popüler halde. Gelelim sistem gereksinimlerine;

Call Of Duty Modern Warfare 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 3570 / AMD Ryzen 5 1600X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470

VRAM: 3 GB

RAM: 16 GB RAM

Depolama Alanı: 25 GB

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Call Of Duty Modern Warfare 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 7 1800X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

VRAM: 3 GB

RAM: 16 GB RAM

Depolama Alanı: 25 GB

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Yenilenen versiyonu ile oyun 28 Ekim’de bilgisayarlara ve konsollara gelerek oyuncular ile buluşacak.

