Call of Duty Modern Warfare 3 Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzün en ünlü Aksiyon FPS oyunlarından biri olan Call of Duty yıllardır oyun dünyasını domine etmekte. Yapımcı şirket olan Activision Call of Duty’in yeni oyunu üzerinde çalışmalarını sürdürmekteydi. Bugünkü yazımızda sizlere Call of Duty Modern Warfare 3 fragmanına göz atacağız.

Activision yeni oyunu olan Call of Duty Modern Warfare 3’ü resmen duyurdu yayınladıkları fragmanda Oyunun ünlü karakterlerinden biri olan Makarova’da yer verdiler.

Oyun içi oynanışa dair çok ayrıntı verilmese de çıkacak olan yeni oyunun grafikleri ve oynanış mekanizması bakımından üst seviyelerde olacağını tahmin etmekteyiz.

Oyunun konusuna gelecek olursak Modern Warfare 2’nin devamı niteliğinde olacağı açıklandı. Son olarak Call of Duty Modern Warfare 3, 10 Kasım 2023 tarihinde piyasaya sürülecek şu anlık hangi platformlarda yer alacak belli değil.