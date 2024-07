Ana Sayfa » Oyun Call Of Duty: Modern Warfare 3 Game Pass’e Ekleniyor! Oyun Call Of Duty: Modern Warfare 3 Game Pass’e Ekleniyor! Emine Emre 3 Görüntüleme

Activision’ın en popüler oyunlarından olan Call Of Duty: Modern Warfare 3 beşinci sezonu 24 Temmuz’da başlıyor. Xbox Game Pass abonelik hizmeti kapsamında gelirini artırmak için farklı stratejiler izlemeye başlayan Microsoft’un, yeni sezon gelir gelmez oyunu Game Pass abonelerine sunacağı söyleniyor. Call Of Duty: Modern Warfare 3 Game Pass’e ekleniyor. İşte ayrıntılar.

Microsoft’a yakınlığı ile bilinen, daha evvel Game Pass ve Xbox oyun konsolu haberleri konusunda doğru bilgiler veren eXtas1s, Xbox Era Podcasti kapsamında bir açıklama yaparak COD serisi tutkunlarına müjde verdi. eXtas1s’ın söylediğine göre Call Of Duty: Modern Warfare 3 24 Temmuz’da Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek.

Call Of Duty: Modern Warfare 3, CoD oyun serisinin son yapımı olarak oyun dünyasında büyük beğeni toplayan işlerden biri ve beşinci sezonu da yarın yani 24 Temmuz’da başlıyor. Aslında yeni sezonun başlangıç tarihi olması da bu haberin doğruluğunun bir kanıtı olabilir.

Microsoft en beğenilen oyunların yeni sezonlarını oyun severlere sunarak buradan elde ettiği kazancını artırmayı hedefliyor. Temmuz ayında en beğenilen CoD oyunlarından birini Game Pass’e ekleyecek olan Microsoft, Ağustos’un başında ise CoD Black Ops 6 beta sürümüne start verilecek. Call Of Duty: Black Ops 6, önümüzdeki Ekim ayında piyasaya sürülecek olan serinin yeni oyunu ve bu zamana dek Microsoft’un Call of Duty oyunlarını Game Pass platformuna eklemesi bekleniyor.

Son dönemde Microsoft yaptığı zamlarla oyun severlerin tepkisini çekti. En sevilen oyunlardan Game Pass’e ekleyerek abonelere ücretsiz oynama imkanı sunan Microsoft, bu yöntemle onların gönlünü geri kazanabilir. Microsoft ilerleyen süreçte ek içerikler ve küçük miktarlı ödemelerle büyük kazanç elde etmeyi planlıyor.

Call Of Duty: Modern Warfare 3 Hakkında

Infinity Ward ve Sledgehammer Games tarafından geliştirilen Call Of Duty: Modern Warfare 3 Activision tarafından yayınlanmıştır. 10 Kasım 2023 tarihinde piyasaya sürülen bu yapım PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X ve S Serisi ve Microsoft Windows platformlarında oynanabilen birinci şahıs nişancı oyunudur. Çok oyunculu moda sahip olan Modern Warfare 3, Call Of Duty serisinin yirminci, alt seri olan Modern Warfare’ın ise üçüncü oyunudur.