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Call of Duty: Modern Warfare 3 Sistem Gereksinimleri Duyuruldu

Yakın gelecekte piyasaya çıkacak yeni Call of Duty: Modern Warfare 3 için sistem gereksinimleri açıklandı.

Emine Emre

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Call of Duty: Modern Warfare 3 Sistem Gereksinimleri Duyuruldu
Call of Duty: Modern Warfare 3 Sistem Gereksinimleri Duyuruldu

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CoD serisinin yeni oyunu Call of Duty: Modern Warfare 3 2023 yılı bitmeden (Kasım ayı içerisinde olması kuvvetle muhtemel) piyasaya çıkacak. Oyunun piyasaya sürülmesinden önce bilgileri devam ediyor. Son olarak Call of Duty: Modern Warfare 3 sistem gereksinimleri bugün itibariyle kamuoyuna deklare edildi. Son dönemde çıkan pek çok oyunda bulunan yüksek gereksinimler yerine Cod: Modern Warfare 3’te nispeten daha makul sistem gereksinimleri olduğu ilk bakışta göze çarpıyor.

Call of Duty: Modern Warfare 3 Sistem Gereksinimleri

Call of Duty: Modern Warfare 3 için PC oyuncularının hemen hepsinin oynamasına gayret gösterildiği anlaşılıyor. Oyuna gereken donanım özellikleri şu şekilde:

Call of Duty: Modern Warfare 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (son sürüm)
  • İşlemci: Intel Core i5-6600 or AMD Ryzen 5 1400
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / GTX 1650 ya da AMD Radeon RX 470
  • DirectX: Sürüm 12
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • İlave Notlar: SSD with 149 GB lansman sırasında kullanılabilir alan (78 GB if COD HQ ve Warzone)

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Call of Duty: Modern Warfare 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (latest update) or Windows 11 64 Bit (latest update)
  • İşlemci: Intel Core i7-6700K ya da AMD Ryzen 5 1600X
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060 or AMD Radeon RX 6600XT
  • DirectX: Sürüm 12
  • İlave Notlar: SSD with 149 GB lansman sırasında kullanılabilir alan (78 GB if COD HQ ve Warzone)

Call of Duty: Modern Warfare 3 4K Ultra İçin Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10/11 64bit
  • İşlemci: Intel Core i5 8700K, AMD Ryzen 7 2700X
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce RTX 3080, RTX 4070, Radeon RX 6800 XT
  • Depolama: 149GB SSD

Oyun için açıklanan sistem gereksinimlerinden de görüleceği üzere; yapımın optimizasyonunun iyi durumda olduğunu belirtebiliriz. Son dönemde piyasaya çıkan oyunların aksine, daha düşük sistem gereksinimleri talep eden oyun için CoD hayranları da sosyal medyada memnuniyetini dile getiren paylaşımlar yapmakta.

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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