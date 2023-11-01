Call of Duty: Modern Warfare 3 Sistem Gereksinimleri Duyuruldu

CoD serisinin yeni oyunu Call of Duty: Modern Warfare 3 2023 yılı bitmeden (Kasım ayı içerisinde olması kuvvetle muhtemel) piyasaya çıkacak. Oyunun piyasaya sürülmesinden önce bilgileri devam ediyor. Son olarak Call of Duty: Modern Warfare 3 sistem gereksinimleri bugün itibariyle kamuoyuna deklare edildi. Son dönemde çıkan pek çok oyunda bulunan yüksek gereksinimler yerine Cod: Modern Warfare 3’te nispeten daha makul sistem gereksinimleri olduğu ilk bakışta göze çarpıyor.
Call of Duty: Modern Warfare 3 Sistem Gereksinimleri
Call of Duty: Modern Warfare 3 için PC oyuncularının hemen hepsinin oynamasına gayret gösterildiği anlaşılıyor. Oyuna gereken donanım özellikleri şu şekilde:
Call of Duty: Modern Warfare 3 Minimum Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (son sürüm)
- İşlemci: Intel Core i5-6600 or AMD Ryzen 5 1400
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / GTX 1650 ya da AMD Radeon RX 470
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- İlave Notlar: SSD with 149 GB lansman sırasında kullanılabilir alan (78 GB if COD HQ ve Warzone)
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Call of Duty: Modern Warfare 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (latest update) or Windows 11 64 Bit (latest update)
- İşlemci: Intel Core i7-6700K ya da AMD Ryzen 5 1600X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060 or AMD Radeon RX 6600XT
- DirectX: Sürüm 12
- İlave Notlar: SSD with 149 GB lansman sırasında kullanılabilir alan (78 GB if COD HQ ve Warzone)
Call of Duty: Modern Warfare 3 4K Ultra İçin Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 64bit
- İşlemci: Intel Core i5 8700K, AMD Ryzen 7 2700X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce RTX 3080, RTX 4070, Radeon RX 6800 XT
- Depolama: 149GB SSD
Oyun için açıklanan sistem gereksinimlerinden de görüleceği üzere; yapımın optimizasyonunun iyi durumda olduğunu belirtebiliriz. Son dönemde piyasaya çıkan oyunların aksine, daha düşük sistem gereksinimleri talep eden oyun için CoD hayranları da sosyal medyada memnuniyetini dile getiren paylaşımlar yapmakta.