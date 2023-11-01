Call of Duty: Modern Warfare 3 Sistem Gereksinimleri Duyuruldu

CoD serisinin yeni oyunu Call of Duty: Modern Warfare 3 2023 yılı bitmeden (Kasım ayı içerisinde olması kuvvetle muhtemel) piyasaya çıkacak. Oyunun piyasaya sürülmesinden önce bilgileri devam ediyor. Son olarak Call of Duty: Modern Warfare 3 sistem gereksinimleri bugün itibariyle kamuoyuna deklare edildi. Son dönemde çıkan pek çok oyunda bulunan yüksek gereksinimler yerine Cod: Modern Warfare 3’te nispeten daha makul sistem gereksinimleri olduğu ilk bakışta göze çarpıyor.

Call of Duty: Modern Warfare 3 Sistem Gereksinimleri

Call of Duty: Modern Warfare 3 için PC oyuncularının hemen hepsinin oynamasına gayret gösterildiği anlaşılıyor. Oyuna gereken donanım özellikleri şu şekilde:

Call of Duty: Modern Warfare 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (son sürüm)

İşlemci: Intel Core i5-6600 or AMD Ryzen 5 1400

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / GTX 1650 ya da AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

İlave Notlar: SSD with 149 GB lansman sırasında kullanılabilir alan (78 GB if COD HQ ve Warzone)

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Call of Duty: Modern Warfare 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (latest update) or Windows 11 64 Bit (latest update)

İşlemci: Intel Core i7-6700K ya da AMD Ryzen 5 1600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060 or AMD Radeon RX 6600XT

DirectX: Sürüm 12

İlave Notlar: SSD with 149 GB lansman sırasında kullanılabilir alan (78 GB if COD HQ ve Warzone)

Call of Duty: Modern Warfare 3 4K Ultra İçin Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/11 64bit

İşlemci: Intel Core i5 8700K, AMD Ryzen 7 2700X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce RTX 3080, RTX 4070, Radeon RX 6800 XT

Depolama: 149GB SSD

Oyun için açıklanan sistem gereksinimlerinden de görüleceği üzere; yapımın optimizasyonunun iyi durumda olduğunu belirtebiliriz. Son dönemde piyasaya çıkan oyunların aksine, daha düşük sistem gereksinimleri talep eden oyun için CoD hayranları da sosyal medyada memnuniyetini dile getiren paylaşımlar yapmakta.