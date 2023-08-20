Call of Duty: Modern Warfare 3 Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

Günümüzün en ünlü FPS aksiyon oyunlarından biri olan Call of Duty çıktığı günden itibaren en çok tercih edilen aksiyon oyunları arasında yerini almıştır. Bugünkü yazımızda sizlere Call of Duty Modern Warfare 3 fiyatı hakkında bilgi vereceğiz.

Geçtiğimiz günlerde oyunun tanıtım fragmanı yayınlanan Modern Warfare 3 oldukça fazla ilgi odağı oldu. Özellikle bizlerin sevdiği oyunda ki karakterlerin bulunması kullanıcıları oldukça fazla cezbetti.

Oyunun konusu hakkında pek bir bilgi bulunmasa da fragmanda da gördüğümüz gibi Captain Price, Ghost gibi karakterlerin bulunması ve bunun yanında en büyük düşmanları Makarov’un yer alması konuyu birazda olsa belli etti.

Son olarak oyunun fiyatına gelecek olursak Modern Warfare 3 Türkiye fiyatı ile Playstation Store, Microsoft Store ve Steam üzerinden 1999 TL fiyat etiketi ile ön siparişe açıldı. Ekstra kozmetik olan Kasa Sürümü ise 2799 TL olacak.

Call of Duty Modern Warfare 3, 10 Kasım’da PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ve PC için yayınlanacak.