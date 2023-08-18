Call of Duty Modern Warfare 3 Yeni Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzün en ünlü Aksiyon FPS oyunlarından biri olan Call of Duty yıllardır oyun dünyasını domine etmekte. Ünlü aksiyon oyununun yeni oyunu oyuncular tarafından uzun zamandır beklenmekteydi. Bugünkü yazımızda sizlere Call of Duty Modern Warfare 3 fragmanına göz atacağız.

Çıkacak olan yeni oyunda bizleri oldukça farklı yenilikler beklediğini söyleyebiliriz, yeniliklere gelecek olursak oyunun en çok oynanan modlarından biri olan Zombi modu haritası güncellenerek en büyük haritaya sahip olacak. Bunun yanında yeni modlar ve oynanış özellikleriyle modernize edilmiş şekilde karşımıza çıkacak.

Bunun yanında yakından tanıdığımız Captain Price gibi oyunun efsanevi karakteri de oyunda yerini alacak ve tanıdığımız bazı dost karakterlerde oyunda bulunacak. Tabi ki dost karakterlerin yanında oyunun en kötü karakterlerinden biri olan Makarov’da olacak.

Son olarak Call of Duty Modern Warfare 3, 10 Kasım 2023 tarihinde piyasaya sürülecekPlayStation, Xbox ve PC platformlarında çıkış yapacak.