Call of Duty, The Walking Dead İle İşbirliği Yaptı
Fatih Kuruçay 1 Görüntüleme

Call of Duty: Modern Warfare 3, bu kez AMC’nin hit TV programı The Walking Dead ile büyük bir işbirliğini daha ortaya çıkardı. The Boys’tan iki karakterin, yeni 6v6 Rio haritasının ve daha fazlasının eklendiği Sezon 1 Reloaded’ı kısa süre önce yayınlayan Call of Duty: Modern Warfare 3, bir sonraki büyük sezonuna hazırlanıyor gibi görünüyor.

Modern Warfare 3, The Walking Dead karakterlerini ekliyor

Call of Duty: Modern Warfare 3 yalnızca iki buçuk aydır piyasada ve şimdiden film ve TV dünyasından bazı yüksek profilli karakterleri bünyesine kattı. Denis Villeneuve’ün merakla beklenen bilimkurgu devamı Dune: Part Two’ya giden yolun bir parçası olarak Call of Duty, serinin baş kahramanı Paul Atreides’in yanı sıra düşman Feyd-Rautha’yı da satın alınabilir operatörler olarak Modern Warfare 3’e ekledi. Son olarak, Call of Duty’nin 1. Sezonu Reloaded’da Amazon’un The Boys’u, Modern Warfare 3’te Firecracker ve A-Train’in ilk çıkışıyla geri döndü.

Modern Warfare 3’ün 1. Sezonu sona yaklaşırken Call of Duty, bu kez popüler zombi kıyameti TV programı The Walking Dead ile bir sonraki büyük geçişini duyurdu. Call of Duty, MWZ’nin Urzikstan haritasına benzer kirli sepya filtresi ve ikonik müzikle birlikte The Walking Dead’in klasik gösteri açılışını yeniden yaratan bir YouTube videosu yayınladı. Fragmanda The Walking Dead’in en ayrılmaz iki karakteri Rick ve Michonne’un fotoğraf görünümlerinin yanı sıra Modern Warfare 3’ün kendi Vladimir Makarov’undan bir görünüm yer aldı.