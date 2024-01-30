Ana Sayfa » Oyun Call of Duty Uzay Temalı Oyun Fragmanı Yayınlandı! Oyun Call of Duty Uzay Temalı Oyun Fragmanı Yayınlandı! Mustafa 11 Görüntüleme

Günümüzün en ünlü aksiyon Fps oyunlarından biri olan Call of Duty serisini bilmeyeniniz yoktur, özellikle son senelerde çıkardığı oyunlar ile birlikte oyun piyasasını domine etmiş durumda. Bugünkü yazımızda sizlere Call of Duty’in uzay temalı oyununun fragmanına göz atacağız.

İlk olarak oyunun iptal olduğu söylentisini dolaşmakta ama henüz net bir açıklama yapılmamış durumda. Bunun yanında oyunun konusu için hiç bir bilgi mevcut değil ama fragmana baktığımız zaman uzay istasyonunda başlayan oyun oldukça kaliteli bir yapımı ortaya serdi.

Bunun yanında oyunun ilerleyen görüntülerinde Dünya’nın uydusunda, ve teknoloji olarak üst bir uzay giysili insanların düşük yerçekimi altında bir Ay üssünün dışında bile çatışma yaşandığını görmekteyiz.

Son olarak oyun hakkında resmi bir bilgi bulunmamakla birlikte çıkış tarihi ve fiyatı konusunda bilgi veremiyoruz 2024 yılı içerisinde gelişmeleri takip ediyor olacağız.