Call of Duty: Warzone Mobile Sonunda Çıkıyor

Activision, bir süredir akıllı telefonlar için yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. Call of Duty: Mobile oyunu bir süredir piyasadayken, stüdyo şimdi Battle Royale oyununun Call of Duty: Warzone Mobile adlı mobil versiyonunu duyurdu.

En popüler video oyun serilerinden birinin arkasındaki popüler stüdyo, Call of Duty serisinde yeni bir AAA mobil oyun duyurdu.

Orijinal Call of Duty: Mobile, 2019’da duyrulmuştu ve küresel pazarda da büyük ölçüde başarılı oldu. Piyasaya çıkmasından bu yana, şirkete 1,5 milyar ABD Dolarından fazla para kazandırdı.

PC ve konsol için önceki amiral gemisi Call of Duty oyunu satışların cansız olduğunu gören stüdyo, bunu yeni bir mobil oyunla dengelemeyi planlıyor.

Call of Duty: Warzone Mobile henüz duyuruldu, ancak şirket henüz bu oyunla ilgili daha ince ayrıntıları açıklamadı. Adından yola çıkarak, PC ve oyun konsolunda bulunan Call of Duty: Warzone ile benzer bir oyun olacağını güvenle söyleyebiliriz.

Başka bir deyişle, oyun aynı zamanda ayakta kalan son adam veya takımın oyunu kazandığı battle royale türüne de dayanacak. Activision henüz herhangi bir önemli ayrıntıyı açıklamazken, 15 Eylül 2022‘de tanıtılacağını doğruladı. O zamana kadar şirket ayrıca çok kısa bir fragman paylaştı.