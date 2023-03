Günümüzün en popüler FPS oyunlarından biri olan Call Of Duty oyunun bilmeyen yoktur. Yıllardır aksiyon oyunlarının başını çeken Call Of Duty hiçbir zaman popülerliğini kaybetmemiştir. Bugünkü yazımızda sizlere Call Of Duty Warzone sistem gereksinimlerinden bahsedeceğiz.

İlk olarak sizlere oyunun kısa bir özetini geçelim; Xbox One, PlayStation 4 ve PC için 10 Mart 2020’de piyasaya çıkan ücretsiz oyun olarak sunulmakta. Oyun 2019’daki Call of Duty: Modern Warfare’in bir parçası olarak görebiliriz, diğer Call Of Duty oyunlarından farkı satın almanız gerekmiyor. Warzone Infinity Ward ve Raven Software tarafından geliştirildi ve Activision tarafından yayınlandı ve oyunu oynarken 150 oyuncu arasında mücadele edeceksiniz.

Call Of Duty Warzone Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

İşlemci: Intel Core i3-6100 / Core i5-2500K veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX470 GPU

Depolama: 175 GB

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon R9 390 / AMD Radeon RX 580

Bellek: 12 GBRAM

Depolama: 175 GB