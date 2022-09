CamScanner Nedir? Nasıl Kullanılır?

Teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok uygulama hayatımıza girdi. Özellikle pandemi ile beraber insanlık açısından birçok pratik uygulama popüler oldu. Bugünkü yazımızda pandemi ile beraber popülerliği artan CamScanner uygulaması hakkında bilgi vereceğiz.

Uzaktan eğitimin hayatımıza girmesiyle beraber birçok uygulama da bizlerle sunuldu. Bazı eğitim kurumlarında Teams kullanılırken bazılarında ise Skype kullanıldı. Bu uygulamaların yanı sıra bir dizi daha uygulama eğitim konularında bizlere yardımcı oldu.

CamScanner, uzaktan eğitim döneminde birçok artı sağlıyor. Özellikle ödev ve slayt yapımında öğrencilerin yanında olan uygulama ücretsiz olmasına rağmen birçok reklam içeriyor. Eğer reklamlardan sıkılmazsanız bu uygulama tamamen sizlere göre diyebiliriz.

Kısaca değinecek olursa CamScanner bir tarama uygulamasıdır. Elinizde var olan A4 veya başka bir kağıtta yazılı olan sunuları PDF formatına dönüştürebilirsiniz. Bu dönüştürme işleminde sonunda hem telefonunuza hem de bilgisayarınıza taşıyabilirsiniz. Bu uygulama PDF formatının yanı sıra, Word ve Excel gibi formatlarını da dönüştürebilirsiniz ancak bu işlemi sadece ücretli versiyonda yapabiliyorsunuz.

CamScanner Nasıl Kullanılır?

İlk olarak bu uygulamayı telefonunuza indirmeniz gerekmektedir. Daha sonra ise bir hesap açmanız gerekiyor. Her ne kadar ücretsiz sürümü de olsa, ücretli abonelikle beraber daha çok avantaja sahip oluyorsunuz. Daha sonra taratmak istediğiniz belgeleri kamera yardımı ile taratabilirsiniz. En son olarak da hangi formata dönüştürmek istediğini seçebilirsiniz.

Taratıp kaydettiğiniz belgeleri istediğiniz cihazınıza taşıyabilirsiniz. Daha sonra ise bu belgeleri yazıcıdan çıkartabilirsiniz. Kullanıcılar tarafından her zaman fazla puan alan bu uygulama her geçen gün üstüne koyarak ilerlemeye devam ediyor. Her ne kadar ücretsiz sürümünde fazla seçenek olmasa da, eğitim hayatınızda kesinlikle işinize yarayacak bir uygulamadır.

Bilgisayar Açılmıyorsa Ne Yapmak Gerekir?