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Japon menşeli video oyun şirketi Capcom Mart ayında iki dijital etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Bu etkinliklerde bazı oyunlara gelecek güncellemeler hakkında bilgi verirken bazı yeni oyunların da çıkışını duyuracak. Yeni çıkacak oyunlardan biri 2012 yılında piyasaya sürülen aksiyon RPG oyununun devam oyunu olan Dragon’s Dogma 2 olacak. Şirketin etkinlikleri hakkında bilinen detaylara bakalım…

Capcom Mart Ayında İki Dijital Etkinlik Düzenleyecek

Capcom dünyaca bilinen Japon bir oyun devi olarak tanımlanabilir. Şirket hem video oyunu geliştirme hem de yayınlama faaliyetleri yürütmektedir. Capcom’un en bilinen oyunlarından birkaç örnek vermek gerekirse; Street Fighter, Resident Evil, Mega Man, Devil May Cry, Onimusha, Monster Hunter, Dino Crisis, Ace Attorney, Dead Rising, Sengoku Basara ve Breath of Fire yapımları sayılabilir.

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Popüler oyunlar geliştiren şirket Capcom Mart ayında iki dijital etkinlik düzenleyeceğini deklare etti. Bu etkinliklerin ilki yarın yani 7 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek. Capcom Highlights şeklinde tanıtılan bu etkinlik kapsamında iki yeni oyunun tanıtımı gerçekleştirilecek.

Capcom Yeni Oyunları! Dragon’s Dogma 2 Tanıtımı Geliyor!

Capcom’un etkinlikte tanıtımını yapacağı oyunlardan biri, yukarıda da söylediğimiz gibi Dragon’s Dogma 2 olacak. Aksiyon RPG oyunu olarak sektöre kazandırılacak olan bu yapım 2012 yılında çıkan Dragon’s Dogma’nın devam oyunu olarak nitelendirilebilir. Etkinlikte tanıtılacak bir diğer oyun ise Kunitsu-Gami: Path of the Goddess olarak isimlendirilmiş, Japon folklorundan etkilenen bir yapım. Etkinlik kapsamında söz konusu oyunlar ayrıntılı bilgi verilmesi bekleniyor.

Capcom 2. Etkinliği 11 Mart’ta Gerçekleşecek

Capcom’un diğer dijital etkinliği ise 11 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Bu etkinlik dahilinde ise güncelleme alacak oyunlar açıklanacak. Capcom toplamda üç oyunun güncelleme alacağını duyuracak. Bu oyunlardan ilki Street Fighter 6 olarak belirtildi. Street Fighter 6 detaylı bir güncelleme alacak ve ayrıntılar da lansmanda paylaşılacak. Bununla birlikte ücretsiz nişancı oyunu olan Exoprimal için de yeni haberler gelecek.

Tüm bunların yanı sıra Monster Hunter Now ile Monster Hunter Stories mobil oyunlarının konsol ve PC versiyonları hakkında açıklamalarda bulunulacak. Bu konuda oyuncuyu nasıl değişiklikler bekliyor bilinmiyor ancak mobil de eksik kalan detayların PC’de tamamlanacağı belirtilmekte. Şu an için Monster Hunter Wilds hakkında neler olacağı konusunda bir ipucu bulunmuyor. Bununla birlikte etkinlikte Capcom’un tüm merakları gidermesi bekleniyor.

Capcom bahse konu dijital etkinlikler kapsamında bahse konu projeler hakkında detaylı bilgi vereceğini belirtti. Etkinliklerin yaklaşık 20 dakika kadar sürmesi beklenmekte. Şirket yeni yapımları hakkında hızlıca pek çok bilgi vereceğini belirtti. Söz konusu yayınlar Capcom YouTube ve Twitch kanallarında yayınlanacak ve isteyen herkes etkinliğe katılabilecek.