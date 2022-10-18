Carvak Nedir? Carvak Güvenilir Mi?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok web sitesi hayatımıza girdi. Bu web siteler insanların hayatını kolaylaştırıyor. Kavak.com tüm dünya üzerinde 2. el araba satışı yapan bir web sitesidir. Carvak ise bu Kavak.com’un Türkiye’de hizmet veren ayağıdır. Bugünkü yazımızda sizlere Carvak hakkında bilgi vereceğiz.

Carvak üzerinden araç alıp satabilirsiniz. Bununla beraber belirlenen noktalarda doğrudan yüz yüze bir hizmette alabilirsiniz. İlk hedefi şeffaflık ve güven olan Carvak, 240 nokta oto ekspertizi yaparak satın aldığı araçları, 3 Ay/ 5000 km motor, mekanik ve elektronik garantili olarak satışa sunar. Üstelik satın alınan araçlarda 15 gün içinde hiç bir sebep sunmadan 500 km’ye kadar iade etme garantisi verilir.

Carvak üzerinden satış yapmak veya alış yapmak istiyorsanız basit bir arayüzle beraber sizlere kolay bir yol sunar. Web sitesi üzerinden araç alım ve satımlarında ne kadar edeceği ve araç durumu gibi özelliklere tek butonla erişim sağlayabilirsiniz.

Carvak Güvenilir Mi?

Kavak.com’un Türkiye uzantısı olan Carvak, günümüzde binlerce insan tarafından kullanılan bir web sitesidir. Her zaman kullanıcıları tarafından olumlu dönüş yapılan Carvak, oldukça güvenli bir web sitesi olarak hizmet vermektedir. Her türlü alım satım işlerinde aynı gün içerisinde hesabına para transferi gerçekleştirecektir.

Bununla beraber Carvak içerisinde gerçekleştirdiğiniz işlemlerden sonra birçok avantaj sizleri bekliyor. Örnek olarak ilk satışınızdan sonra alacağınız ilk araç alışında 10.000 TL’ye kadar indirim fırsatı kazanıyorsunuz. Ayrıca karşı tarafla beraber ortak randevu alıp, randevu ile beraber görüşmeleri yüz yüze gerçekleştirebiliyorsunuz.

Her gün onlarca aracın alış satışının gerçekleştiği Carvak içerisinde en önemli husus güvenilirlik ve şeffaflıktır. Bu doğrultuda tüm kullanıcılar için aydınlatıcı bir şekilde hazırlık yapan Carvak, site içerisinde hem kolay hem de basit bir sistem kurmuştur.

Carvak’ta araç satım işlemi şu şekilde;

Arabanız 150.000 km’den fazla ise

Ağır Hasar Kayıtlı ise

Aracınız LPG’li ise

2010 yılından daha eski bir model

Yukarıda belirtilen özellikler sizin aracınızda varsa Carvak tarafından aracınız satın alınmamakta ya da ön teklif verilmemektedir. Bu şartların dışında kalan araçlarınızı web sitesinden “Ön Teklif Al” butonuna tıklayarak satış sürecine adım atabilirsiniz. “Anında teklif al” butonuna tıklayıp aracınıza ait KM, hasar, boya, değişen parça, yıl, benzin, vites vb. gibi bilgileri paylaşın. Tüm bu bilgiler sonrasında sizlere tahmini ön teklifte bulunulur.

Daha sonra randevu alınarak anlaşmalı noktada ekspertiz gerçekleştirilir. Bu ekspertiz sonucunda ise aracınız için final fiyatı belirlenir. Böylece aracınız raflarda yeni alır.

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