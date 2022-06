Torrent için bir site bulmak oldukça karmaşık ve zor olabilmekte. Öncelikle, yasalar dolayısıyla siyasi otoritelerin bu tarz sitelerin sürekli peşinde olması; popülerleşmiş torrent sitelerini bir anda ortalıktan kaldırabiliyor. Bunun yanında, kötü amaçlı yazılımlar ve virüslerin var olduğu siteler de çok fazla. Bu sebeple genel olarak güvenilir ve düzgün işleyen bir torrent sitesi bulmak zaman alabiliyor. Torrent indirme siteleri için yazıyı okumaya devam edin.

Ayrıca bkz: Zamunda Benzeri En İyi Torrent Siteleri 2022

PirateBay

Pirate Bay, ayda 60 milyon ziyaretçiyle dünyanın en iyi torrent sitelerinden biridir. 35 farklı dilde kullanılabilen bu site; 2018 yılından bu yana dünyanın en iyi torrent sitesi unvanını elinde tutmaktadır. Sitede milyonlarca torrent dosyası olduğu tahmin ediliyor. Pirate Bay’de en sevilen şey, sitenin güvenliğe odaklanmasıdır. Yükleyicileri doğrular ve torrentlerin güvenilir olup olmadığını belirtir. Kötü amaçlı yazılımlara ve casus yazılımlara karşı garanti veremezsiniz. Ancak bu doğrulama virüs bulaşma olasılığını azaltır.

RARBG

RARBG, moderatör grubu ve aktif topluluğu sayesinde kaliteli torrentleri ile tanınıyor. Site, kötü olanları etkili bir şekilde elemek için yüklenen her bir torrenti doğrular. Bu, kitaplığının diğer sitelerden daha küçük olduğu anlamına da gelir. Ancak düzenli olarak güncellenir. Site ayrıca her bir kategori için ilk on sırayı da görüntüler. Kullanıcılar, dosyaların çalıştığını doğrulamak için torrentlere değerlendirme ekleyebilirler. Siteyi konuk veya kayıtlı üye olarak kullanabilirsiniz.

Zooqle

Zooqle, her ne kadar harika ve son derece sezgisel arayüze sahip olması nedeniyle; bunu söylemek zor olsa da, torrent sahnesine yeni çıkmış bir oyuncudur. En sevdiğiniz diziler ve filmleri indirmek için sitede bir hesap oluşturabilirsiniz. Zooqle, 1.300’ün üzerinde dizi ve 30.000’den fazla filmin yer aldığı arşiviyle; kullanıcılarına kolay ve etkili bir erişim sunuyor.

Torrentz2

Orijinal Torrentz, 2003 yılında Flippy adlı bir kişi tarafından oluştu. 2012’de film, TV şovu, müzik, uygulama ve oyun indirmek için en popüler; 2. torrent sitesi olarak kabul edildi. Çok sayıda kapanma nedeniyle artık o kadar büyük olmasa da; aylık olarak yaklaşık 10-20 milyon kullanıcıya ulaşmaktadır. Diğer popüler torrent sitelerine kıyasla en büyük müzik kitaplığına sahip olduğu için; müzik için en iyi torrent sitelerinden biridir.

1337X

Site, 2016 yılından sonra büyük bir trafik sıçraması yapmıştır. 1337X yeni, temiz bir giriş sayfası ve geniş bir film; dizi ve oyun yelpazesi ile sektörde doğru adımlar atmaya devam eden güçlü bir torrent sitesidir. Platformun tek dezavantajı, Google’ın siteyi Google Arama’dan çıkartmış olmasıdır.

Tora

Tora torrent sitesi Türkiye’de oldukça popüler bir hizmet veren torrent sayfası olarak dikkat çekiyor. Genellikle film ve dizi torrentleri paylaşımı yapılan Tora; son yıllarda yaptığı atılımlar sayesinde adından söz ettirdi ve güvenilir download siteleri; en iyiler ve türk torrentler siteleri arasında gösteriliyor.

YTS

Bu torrent sitesinin en göze çarpan yönü, genellikle küçük boyutlu olan yüksek kaliteli HD filmlerle torrentleri düzenli olarak izlemek ve güncellemektir. Bu şekilde, kaliteli filmler hızlı indirmeler için ve çoğu cihaza sığacak şekilde optimize olur. Ayrıca bu torrent sitesi, HD kalitesinde klasik filmler içeren birkaç siteden biridir.

Lime Torrents

Lime Torrents, 2009 yılında piyasaya çıktı. Ve filmler, TV şovları, müzik, uygulamalar, oyunlar ve anime gibi farklı kategorilere ev sahipliği yapıyor. Düzenli olarak güncellenir ve yeni sürümler için çok iyi bir seçenektir. Düzgün, kullanımı kolay bir arayüze sahiptir ve nispeten popüler olan ana ve ikiz sitelerde yaklaşık 20 milyon kullanıcıyı çekmektedir. Özellikle yeni içerikteki seeder/leecher oranı oldukça iyidir.

Bibliotik

Bu site, e-Kitapları indirmek için kullanılan en büyük özel torrent sitesidir. Lisans öğrencileri için akademik materyallerden diğer belirsiz franchise’lara kadar geniş bir kitap portföyüne sahiptir. Geniş kitap koleksiyonu, siteye her ay yüzbinlerce ziyaretçiyi çekmektedir. Site bir süredir yeni üye almıyor.

Demonoid

Güvenilirlik söz konusu olduğunda, Demonoid’e güvenebilirsiniz. Popüler BitTorrent sitesi, The Pirate Bay ile aynı yıl olan 2003 yılında piyasaya çıktı ve siyasi baskı nedeniyle çalışma dışı kalma gibi olaylarla karşı karşıya kalarak yayın hayatından uzak düştü. 10 milyondan fazla kullanıcısı olan site 800.000’in üzerinde torrent dosyasına sahiptir ve filmler, TV dizileri, müzik, kitaplar, uygulamalar ve oyunlar için torrent sağlar.