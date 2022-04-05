Kimi zaman format ayarlarının düzenlenmesi, kimi zaman belli başlı güvenlik ayarlarının yapılması, kimi zaman da bazı kilitlerin açılması ya da bileşen ayarlarının düzenlenmesi için Bios menüsüne girmeniz gerekebilir.

Bios menüsüne girmek için genelde aynı yöntemler kullanılır. Fakat genel yapı olarak her ne kadar birçok bilgisayarda aynı şekilde Bios menüsüne giriş yapılıyor olsa da sistemsel farklar olduğunu da söylemek gerekiyor. Özellikle giriş sırasında kullanılacak olan tuşlar değişiklik gösterebiliyor. Bu konuda en çok şikayet ise Casper marka bilgisayar kullanıcılarından gelmekte.

Peki, Casper Bios Tuşu hangisi? Modellere göre bir fark söz konusu mu? Dilerseniz Casper kullanıcıları için Bios menüsüne nasıl girileceği konusunda bilgi paylaşımı yapalım.

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Casper Bios Tuşu Hangisi?

Bu kısımda iki farklı seçenek karşımıza çıkmakta. Bios tuşu, Nirvana modellerinde “F2” olarak belirlenmiş durumda. Fakat hem seri farkı hem de model farkından dolayı, bazı Casper bilgisayarlarda “F2” tuşunun işe yaramadığını görüyoruz.

Bu modellerde ise “Delete” tuşunu kullanmanız gerekiyor. Yani iki farklı seçeneğiniz var. F2 tuşunu deneyeceksiniz ve olmaması durumunda ise Delete tuşuna yöneleceksiniz.

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Casper Bios Menüsüne Nasıl Girilir?

Gelelim Casper bilgisayar kullanıcılar için Bios menüsüne girişin nasıl yapılacağına. Bu kısımda da işlemler oldukça basit.

Bilgisayarınız açıksa, bilgisayarınızı kapatın. Windows 8 ve üzeri bir işletim sistemi kullanıyorsanız yeniden başlatma yapın.

Yeniden başlatma sonrasında Casper logoso gelmeden F2 tuşuna birkaç kez basın.

Açılış ekranı gelmeden Bios menüsüne girmesi gerekiyor.

Fakat Casper Bios Tuşu farklıysa, bu durumda açılış ekranı karşınıza gelecektir.

farklıysa, bu durumda açılış ekranı karşınıza gelecektir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız da bilgisayarı yeniden başlatın ancak bu kez “Delete” tuşunu kullanın.

Her iki tuştan birisi sizi doğrudan Bios menüsüne sokacaktır. Dediğimiz gibi genelde Casper Bios Tuşu için bu iki seçeneğe yer veriliyor.

Genel olarak Nirvana modellerinde en çok kullanılan ise “F2” tuşu. Her iki tuşta işe yaramadıysa ve Bios menüsüne giriş gerçekleştiremediyseniz, bilgisayarınızı modeliyle beraber bize yorum atabilirsiniz.

Casper Excalibur G770 BIOS tuşu

Casper’ın Excalibur G770 modeli pek çok oyuncunun kullandığı ve orta segment oyun bilgisayarları arasında oldukça popüler. Cihazın en büyük özelliği ise G770’in neredeyse tüm donanımlarını değiştirebilme opsiyonu olması. Bu sayede hem bütçenize hem de oyun zevkinize göre en ideal oyuncu bilgisayarını seçme şansınız oluyor.

Casper Excalibur G770 bilgisayarlarda da kullanılan BIOS tuşu “F2” ‘dir.