CATL’ın yeni fabrikası her saniyede bir hücre üretecek

Dünyanın önde gelen akü üreticilerinden biri olan CATL, Çin’in güneybatısındaki doğal Guizhou eyaletinde yer alan Guian New District’teki son teknoloji akü üretim tesisini tanıttı. 0.95 kilometrekarelik alana yayılan tesis, ilk faaliyet aşamasına başarıyla başladı.

Yaklaşık 590.000 metrekarelik bir alanı kapsayan bu ilk aşama, yaklaşık 7 milyar RMB’lik (895 milyon Euro’ya eşdeğer) önemli bir yatırım gerektirdi. Bu tesisi diğerlerinden ayıran en önemli özelliği, %95 gibi etkileyici bir otomasyon oranına sahip olan yüksek otomasyonlu üretim hattıdır. Saniyede bir pil hücresi üretme kapasitesine sahip olan tesis, komple bir pil paketini sadece 2,5 dakikada monte edebiliyor.

Bu ilk aşamanın üretim kapasitesi yıllık 30 GWh gibi etkileyici bir rakamdır. İkinci aşamanın tamamlanmasıyla birlikte bu kapasite iki katına çıkarak yılda 60 GWh’ye ulaşacak.

Güney Koreli bir pazar araştırma şirketi olan SNE Research’ün verilerine göre CATL, Ocak-Ağustos ayları arasında %36,9’luk baskın bir küresel pazar payı elde etti. Bu oran CATL’yi dünyanın en büyük batarya üreticisi konumuna getirirken, CATL bu dönemde %30’u aşan tek şirket oldu.

CATL’nin Çin’deki aylık pazar payı

Kaynak: cnevpost.com

CATL üçüncü çeyrekte net kârında %4,3’lük bir düşüş yaşamış olsa da, şirket yine de yıllık bazda %10,7’lik önemli bir artışa işaret eden 10,43 milyar RMB’lik övgüye değer bir kâr elde etmeyi başardı.

CATL’nin iç pazar payının bu yıl hafif bir düşüş gösterdiğini belirtmek gerekir. Çin Otomotiv Akü İnovasyon Birliği (CABIA) verileri, Eylül ayı itibariyle CATL’nin pazar payının %39,41’e düştüğünü ortaya koydu. Bu, bir önceki yılın Nisan ayından bu yana ilk kez %40’ın altına düştüğü anlamına geliyor.

Bu son teknoloji akü üretim tesisinin CATL’nin pazar payı üzerindeki etkisini görmek ve son dönemdeki düşüş eğilimini tersine çevirip çeviremeyeceğini gözlemlemek ilginç olacak.