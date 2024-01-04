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CD Projekt Red’in CEO görevinden ayrılarak şirketin Baş Strateji Sorumlusu olan Adam Kiciński, şirketin bazı planlarından bahsetti. Buna göre CD Projekt Red 2024 yılı stratejileri kapsamında yeni şirketler satın alabilir. İşte, Cyberpunk 2077 ve The Witcher video oyunlarının geliştiricisi ve yayıncısı olan şirket hakkında bazı açıklamalar…

CD Projekt Red 2024 Yılı Stratejileri

Video geliştiricisi ve yayıncısı olan Polonyalı şirket CD Projekt Red’de yeni yılın ilk gününde önemli bir görev değişimi yaşandı. Şirketin CEO’su olan Adam Kiciński, CEO’luk görevinden ayrılarak Baş Strateji Sorumlusu görevini devraldı. Şirket hakkında bazı açıklamalarda bulunan Kiciński, CD Projekt Red’in satın alınmayı düşünmediğini; bu tarz iddiaların yalnızca bir söylentiden ibaret olduğunu deklare etti.

Adam Kiciński yaptığı açıklamada, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde gelişerek daha büyük bir kuruluş olmayı hedeflediklerini söyleyerek herhangi bir kuruluşun çatısı altına girmeyi düşünmediklerini aktardı. Güçlü stratejik hedefleri olduğunu söyleyen eski CEO, bağımsız bir şirket olmayı önemsediklerinin altını çizdi.

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2024 yılında belki de bir satın alma yapabileceklerini belirten Adam Kiciński, şu anda böyle bir planlarının olmadığını ancak CD Projekt Red’in stratejik ilerleyişine olumlu etki bırakabilecek projelere açık olduklarını da sözlerine ekledi. Adam Kiciński’nin sözlerinden anlaşılan o ki; bir satın alma söz konusu olursa öncelik; bunun, ekonomik bakımdan avantajlı olmasında değil, stratejik olarak süreci kolaylaştırmasında olacaktır.

CD Projekt Red’in Cyberpunk 2077 ve The Witcher Çalışmaları

Son dönemde emin adımlarla güçlü bir şekilde yoluna devam eden video geliştiricisi şirket CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 genişleme paketi Phantom Liberty ve 2.1 güncellemesi ile oyun severleri yeniden etkiledi. Bilindiği üzere Cyberpunk 2077, 2020 yılında piyasaya sürüldüğünde birtakım aksaklıklar yaşanmıştı. Ancak şirketin yaptığı bu yeni güncelleme oyun hakkındaki görüşleri olumlu yönde etkiledi.

Cyberpunk 2077’de meydana gelen gelişmelerin dışında CD Projekt Red’in beğenilen oyunu The Witcher tarafında da birtakım haberler mevcut. Şirket kısa bir süre evvel The Witcher oyunu üzerinde 330 geliştiricinin çalıştığını aktarmıştı. Bu sayının 2024 yılının ilk 6 ayında 400 kişi seviyelerine çıkması bekleniyor. Şirket çalışanlarının yine önemli bir kısım geliştiricisi ise Cyberpunk oyunu üzerinde çalışmaya devam ediyor.