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Cyberpunk 2077’nin büyük beğeni kazanması ve oyunun popülerliği serinin devam oyunu Project Orion’u ortaya çıkardı. Geliştirme sürecinde olan bu yapım oyun dünyasında heyecanla beklenen projelerden biri oldu. Oyunun geliştirici stüdyosu CD PROJEKT RED Project Orion ekibini güçlendirdiğini duyurdu. CD Projekt RED Kuzey Amerika ekibine daha önce güçlü oyunların geliştirilme sürecine katkıda bulunmuş, tecrübe sahibi,yetenekli isimler ekledi.

CD Projekt RED, Project Orion Ekibini Güçlendirdi

Cyberpunk 2077’nin devam oyunu olan Project Orion ekibi CD Projekt RED (CDPR) tarafından güçlendiriliyor. CD Projekt RED Kuzey Amerika tarafından yönetilen Project Orion oyunu şu an geliştirilme aşamasında ve bu ekibe yetenekli ve deneyimli profiller eklenmiş durumda. Geliştirme sürecinin henüz başlarında olan Project Orion, yeni geliştiricileri ile oyun dünyasını sallamaya hazırlanıyor.

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Project Orion; yaratıcı yönetmen Igor Sarzynski, oyun direktörü Gabriel Amatangelo, yardımcı oyun direktörü Pawel Sasko gibi isimlerin liderliğinde geliştiriliyor. Söz konusu isimler, Cyberpunk 2077 ile genişleme paketi Phantom Liberty üzerinde çalışmış tecrübe sahibi kişiler. Bahse konu ekip, yeni kurulmuş olan ve merkezi Boston, Massachusetts’te bulunan CD Projekt RED oyun stüdyosunda, büyük bir ekibin parçası olacaklar. CDPR, yeni yapımı Project Orion oyunu için ekibini son derece sağlamlaştırmaya çalışıyor.

Project Orion Geliştirici Ekibinde Kimler Var?

Project Orion için CDPR Kuzey Amerika ekibi yıldızlar geçidi gibi desek yanlış olmaz herhalde. Oyun sektörüne damga vurmuş AAA projelerde görev almış profesyonel isimler şimdi de Project Orion için kolları sıvadı. Bu kapsamda yapımcı Blizzard Entertainment, Panic Button ve Amazon Games’te görev almış Dan Hernberg olarak karşımıza çıkıyor. Massive Entertainment ve Ubisoft’ta oyun direktörlüğü görevlerini başarıyla yerine getiren Ryan Barnard; bazı Mortal Kombat oyunlarında teknik direktörlük yapan Alan Villani de Project Orion ekibine dahil edildi.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Igor Sarzynski yaratıcı yönetmen olarak projeye katkı sağlarken mühendislik direktörü olarak da Alan Villani, teknik altyapıyı yönetecek. İsimlere ve verilen görevlere bakıldığında Project Orion’ın teknik ve yaratıcılık anlamında güçlü bir alt yapısı olacağı görülmekte.

Project Orion Oyunu Yazarlık Kısmında Görev Alacak Güçlü İsimler

Yaratıcılık ve teknik kısmın güçlü olduğu gibi CD Projekt RED oyunun yazarlık kısmını da yıldızlarla donatmış. Bu kapsamda da daha önce güçlü yapımlarda deneyim sağlamış isimler karşımıza çıkıyor. Dishonored ve Control gibi yapımlarda yazarlık görevini başarı ile gerçekleştiren Anna Megill ve BioWare ile Star Wars: The Old Republic’te baş yazar olarak çalışmış Alexander Freed de Project Orion ekibine katılan güçlü isimler arasında yer alıyor.

Anna Megill, ödüllü bir oyun yazarı ve sektörde yaklaşık 20 yıllık bir tecrübeye sahip. Alexander Freed ise New York Times çok satan roman yazarı olarak biliniyor. Bu denli deneyimli yazarların ekipte yer alması da bizde Project Orion’un anlatı yönünün de kuvvetli olacağının bir göstergesi.

Cyberpunk 2077’nin devam oyunu Project Orion oyun dünyasında büyük bir beklentiye sahip. Geliştirici stüdyo da bu oyun ile alakalı olukça umutlu ve beklentileri karşılamak için özverili ve vizyonlu bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde CD Projekt RED oyuna multiplayer modunun da ekleneceğini duyurmuştu.