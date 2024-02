Ana Sayfa » Oyun Cem Boray Yıldırım Oyunu Once Alive Steam Next Fest 2024 Etkinliğinde Olacak Oyun Cem Boray Yıldırım Oyunu Once Alive Steam Next Fest 2024 Etkinliğinde Olacak Emine Emre 0 Görüntüleme

Steam Next Fest etkinliği 5 Şubat ile 12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Pek çok oyunun demosunun gösterileceği ve canlı yayınların yapılacağı etkinlikte yerli oyun stüdyolarının geliştirdiği oyunlar da mevcut. Türk yapımı olan Once Alive da Steam Next Fest 2024 etkinliğinde olacak. 1 hafta sürecek etkinlik kapsamında Once Alive da meraklıları ile buluşacak.

Oyun sektörünün önemli etkinliklerinden olan ve her yıl birkaç kez gerçekleştirilen Steam Next Fest 5 Şubat 2024 saat 21:00’da başlıyor. 12 Şubat’a kadar devam edecek olan etkinlik kapsamında, küresel çapta yeni ya da tecrübeli oyun geliştiriciler, çıkacak oyunlarını tanıtma fırsatına erişecekler. Steam Next Fest’te söz konusu oyunların demoları yayınlanacak, canlı yayınlar gerçekleştirilecek ve katılımcıların oyun deneme fırsatı olacak. Oyun severlerin henüz çıkmamış oyunları deneyimleme şanslarına eriştikleri bu etkinlik dahilinde yüzlerce oyun hakkında fikir sahibi olunabilecek.

Steam’in bu etkinliği kapsamında dünyanın her yerinden olduğu gibi ülkemizden de oyun stüdyoları bulunacak. Oyun endüstrisinde faaliyet gösteren Türk geliştiricilerden Cem Boray Yıldırım’ın imzasını taşıyan Once Alive da etkinlikte tanıtılacak oyunlardan biri. Unreal Engine 5 ile geliştirilen bu yapım; hikaye odaklı, sinematik ve birinci şahıs macera oyunu olarak tanımlanmakta.

Once Alive Hakkında

PC için yayınlanacak olan Once Alive oyunu, ölümcül bir virüs sebebi ile kıyametten 16 yıl sonrasında geçmektedir. Yaşadıkları ile alakalı pek çok bilinmezlik hisseden oyuncu, terk edilmiş olan bir yerleşim yeriHaustVille’e ilerlemektedir. Yolculuk sırasında çevresinde olup biteni gözlemleyerek neler olup bittiğini anlamaya çalışacak olan karakter; hayatta kalmış olanların teker teker ortadan yok olmalarının sebebini bulmaya uğraşacaktır. Once Alive’da oyuncular, geçmişte yaşanan olayların konuşma yankılarını dinleyebilecek ve hayatta kalanların geride bıraktıkları eşyaları ile etkileşime girebilecekler.

Konusuyla oldukça ilgi çekici olan Once Alive, Steam Next Fest’te yer alacak. Bu yerli yapımı denemek isteyenler festival kapsamında ücretsiz Once Alive demosunu oynayabilecekler. Oyunu denemek isteyenler Steam platformundan Once Alive’ı istek listelerine ekleyebilirler. 12 Şubat saat 21:00’da sona erecek olan etkinlik kapsamında Once Alive gibi ilgi çekici pek çok oyun da yer alacak.

Once Alive Sistem Gereksinimleri (Minimum)

