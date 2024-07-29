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Çinli otomobil fabrikaları Türkiye’ye gelmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda BYD, Temmuz ayının başlarında ülkemize yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım hazırlığında olduğunu duyurmuştu. Şimdi ise gözler Chery’de. Yeni çıkan haberlere göre Chery Otomobil Türkiye’ye yatırım yapmaya hazırlanıyor. Konu hakkındaki detaylar içerikte…

Chery Otomobil Türkiye’ye Yatırım Yapıyor

Çin otomobil markalarının son dönemde ülkemizde olan ilgisi artıyor. Ülkemizde fabrika kurma planları yapan markalar bu vasıta ile çeşitli vergilerden kurtulmayı ve Avrupa’ya otomobil ihracatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu bağlamda ilk haber BYD’den gelmişti. Temmuz ayı başında BYD yaptığı açıklama ile Türkiye’de yaklaşık 150 bin araç kapasiteli bir fabrika ve mobilite AR-GE merkezi kurmayı planladığını deklare etmişti. BYD söz konusu için üretim tesisi için Manisa’yı tercih etti.

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BYD’nin ardından şimdi de Chery Automobile’in Türkiye gelme planları gündemde. Çinli otomobil şirketi Chery’nin de yatırım yapmak için Samsun’u tercih edeceği düşünülmekte. Bu kapsamda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan açıklama yaptı ve son dönemde bazı Çin yatırımcılarının Samsun’a gelip gittiklerini belirtti.

Doğan yaptığı açıklamada, Samsun’da ciddi bir yatırımcı trafiği olduğunu, Çinli yatırımcıların Samsun’u keşfe geldiklerini deklare etti. Doğan’ın belirttiği üzere Samsun’un tercih edilmesinin temel nedeni, markaların Avrupa’ya geçişinin kolay olması. Halit Doğan, Chery Otomobil’in yanı sıra bazı lastik üreticilerinin de Samsun’a yatırım yapabilme ihtimalleri olduğunu duyurdu.

2024’ün İlk Yarısında Chery En Çok Satan Araba Markası Oldu

Geçtiğimiz Mayıs ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ünlü Çin otomobil devleri Chery ve BYD ile görüşmeler yapıldığını duyurmuştu. Akabinde BYD’nin açıklaması da bu ayın başında geldi. Şimdi ise Chery gündemde. Chery’nin de yatırım çalışmalarını kısa zamanda duyurması bekleniyor. Bu iki markanın dışında SAIC ve Great Wall Moto’nun ülkemizde gelmesi de gündemde.

Chery’nin ülkemize yatırım yapması yeni gündeme gelse de Chery marka araçları uzun zamandır Türkiye’de sıklıkla görmekteyiz. 2024 yılının ilk yarısı için açıklanan otomobil satış verilerine göre 34.501 ile ülkemizde en çok satan marka olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de en çok satan araba markası olmasında tasarımının yanı sıra fiyat – performans dengesi de büyük etken diyebiliriz.

Chery Türkiye otomobil piyasasına 3 SUV modeli; OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO ile girmişti. 2024 Temmuz ayında marka TIGGO 7 PRO Max, TIGGO 8 PRO Max ve OMODA 5 PRO gibi yeni modellerini de ülkemiz pazarına çıkarmış durumda.