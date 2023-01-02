Chevrolet FNR-XE Hakkında Ayrıntılar Belli Oluyor!

Güvenilir marka Chevrolet, FNR-XE aracının konsepti konusunda yeni ayrıntılar açıklama başladı. Üstelik bu açıklamalar, aracının isminin anlamını bile kapsıyor.

Çin’de bulunan ortak girişim SAIC-GM, yeni araçlarının adındaki “FNR”nin “Yeni Yollar Bul” anlamına geldiğini belirtti. “X” ve “E” sırasıyla şirketin sürekli yeni fikir arayışını ve Ultium elektrikli aktarma organlarını temsil ediyor.

Üretici, FNR-XE’nin performans yetenekleri hakkında henüz herhangi bir ayrıntı yayınlamadı. Sunum sırasında, sedanın hem önden çekişli hem de dört tekerlekten çekişli versiyonlarda bulunacak ve bir dizi güç çıkışı seçeneği sunacak olan yeni Equinox elektrikli aracına benzer bir konfigürasyona sahip olabileceği önerildi. Ancak bu, üretici tarafından onaylanmadı.

Daha fazla teknik detayın açıklanmasını beklerken, üretici konsept aracın ek fotoğraflarını paylaştı. Gündüz çekilen bu fotoğraflar sedanın zarif hatlarını görmemizi sağlıyor. Tavan çizgisi coupe benzeri bir şekle sahiptir ve aracın lüks görünümüne katkıda bulunan kontrast oluşturan siyah renktedir.

Tavan çizgisinin ve arka camın kapıların ötesine uzanması güzel bir tasarım özelliğidir. Benzer şekilde aerodinamik Volkswagen Arteon ve diğer benzer sedanları anımsatıyor. Her biri kendine özgü bir havası olan belirgin arka çamurluklar sayesinde otomobilin arka tarafı geniş ve heybetli görünüyor.

FNR-XE‘nin ön ucu, mevcut üretim Camaro’dan açıkça etkilenmiştir, ancak daha belirgin olması için güncellenmiştir. Tekerlekler, görsel olarak çekici bir özellik olan türbinleri andıracak şekilde tasarlanmıştır.

Size hatırlatmak için, FNR-XE ilk olarak GM China Tech Day 2022 etkinliğinde tanıtıldı. Bu etkinlikte, ortak girişimin 2025 yılına kadar Çin’de toplam 15 yeni elektrikli araç piyasaya süreceği de açıklandı. Yeni sedan, tıpkı Cadillac Lyriq ve yakın zamanda tanıtılan diğer GM elektrikli araçlar gibi yenilikçi Ultium platformuna dayanacak.

FNR-XE’nin ABD’de piyasaya çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor. Chevrolet, açılışta konseptin Çin pazarı için geliştirilen yeni nesil elektrikli araçların bir önizlemesi olduğunu, bu nedenle ABD’de piyasaya sürülmesinin pek olası görünmediğini belirtti. gelecekte Amerikan yollarına.

Son zamanlarda, GM’den Mark Reuss, FNR-XE’ye benzeyen yeni bir sedanı tanımladı. “Bu, özellikle Çin pazarı için bir ‘Car-D’ ve bunu piyasaya sürerken çekiciliğini göreceğiz. Bunu dört gözle bekliyoruz.” Bu sedanın Malibu’nun büyük bir halefi olması muhtemeldir.