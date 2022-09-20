Chevrolet Silverado 2024 canlı fotoğrafları yayınlandı

Chevrolet, Silverado adlı devasa kamyonetini bu yıl Ocak ayında görücüye çıkardı, ancak önümüzdeki yılın en erken ikinci çeyreğinden önce sokaklara çıkması beklenmiyor. Ve bu, daha önce hiç görülmemiş detayları ortaya koyan kamyonun canlı fotoğraflarını ilk kez görüyoruz. Fotoğraflar bu yılki Detroit otomobil fuarında çekildi.

Temel özelliklerin kısa bir özeti – 200 kWh pilin tek bir şarjla yaklaşık 644 km menzil sağlaması beklenirken, ön ve arkadaki iki motor 664 hp çıkış ve 1.056 Nm tork sağlıyor.

CarScoops, kamyonun şahsen oldukça yüksek olduğunu ancak havalı süspansiyonların yüksekliği 5 cm aralığında ayarlamanıza izin verdiğini söylüyor.

Arkadaki yatak 1,8 metreden uzundur ve katlanıp daha uzun eşyaları alabilen Multi-Flex Midgate’e sahiptir – 2,74 m’ye kadar koltuklar aşağıda ve bagaj kapağı açıkken 3,3 m uzunluğundaki nesneleri sığdırabilirsiniz.

Standart Silverado versiyonu 3.629 kg‘a kadar yükleri çekebilir, ancak 9.072 kg‘a kadar yükleri çekebilecek özel bir versiyon da çalışmalarda bulunmaktadır.

RST versiyonunun 105.000 $ ‘a mal olduğu bildiriliyor, ancak en uygun fiyatlı seçenek sadece 39.900 $ talep edecek ve bir kamyonet filosu arayan şirketlere hitap etmesi bekleniyor.