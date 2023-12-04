Kratos’a hayat veren Christopher Judge, The Game Awards 2023 de bir ödülün sunumunu gerçekleştirecek. Bu durum bazı oyun severleri memnun ederken, bazılarını ise sinirlendirdi. Christopher Judge ise durumdan çok hoşnut görünüyor. Zira “ödül sunacağının belli olması üzerine”, ironi dolu bir açıklama yaparak; “Onur duydum. Ayrıca geçen sene teşekkür etmeyi unuttuğum birkaç kişi var…” dedi. Açıklamasının sonuna gülmekten ağlayan adam imojisi de ekleyen ünlü isim, tartışmaların odağına şimdiden oturmayı başardı.

Christopher Judge The Game Awards 2023’te de Ödül Sunacak

Geçtiğimiz sene 8 dakika uzunluğunda teşekkür ettiği için The Game Awards programını aksatan Christopher Judge, sürpriz şekilde bu yıl da organizasyonda görev alacak. Yılın en iyi oyunlarının belirleneceği gecede bir dalda ödül sunuculuğu yapacak olan ünü ismin, hangi dalda verilecek ödülü anons edeceği ise henüz açıklanmadı.

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Önceki sene gibi, The Game Awards 2023’te de ödül sunacak olmasıyla kısa sürede özellikle sosyal medyada gündeme oturan ünlü isim, tartışmaların da fitilini ateşledi. Christopher Judge’ın törende sunuculuk yapacak olmasından hoşnut olmayanlar kadar olanlar da mevcut. Her 2 oyuncu grubunun görüşlerinin de kendilerine göre dayanak noktaları bulunuyor. Kısaca bu görüşlere de değinelim…

Christopher Judge 8 Steam Deck Daha Kazandırdı Oyunculara!

Etkinlikte yaptığı uzun konuşmayla gündem olan ünlü isim, Valve’nin etkinliğin süresi ile orantılı olarak dağıttığı Steam Decklerden daha fazla kişinin elde etmesini sağladı. 8 dakikalık konuşması nedeniyle, dolaylı yoldan da olsa 8 kişinin daha Steam Deck kazanmasına olanak sağlayan Christopher Judge, özellikle bu 8 kişi tarafından daha çok sevilmeye başlandı denilebilir.

Bu yıl da uzun bir konuşma yapması beklenen ve kendisi de bu konuda espri ile karışık da olsa önceden duyuru yapan ünlü isim, The Game Awards 2023’te de fazladan birkaç kişinin daha Steam Deck kazanmasına vesile olabilir.

Saygısız Bulanlar Çoğunlukta!

Christopher Judge’un yaptığı uzun konuşmayı ve “oyunların geliştiricilerinden rol çalmasını” saygısızlık olarak değerlendiren de pek çok oyun sever bulunuyor. Ödül alan oyunların geliştiricilerinin ön plana çıkması gereken gecede, kendisini ön plana atan ismin, Oyun Oscarları niteliğindeki The Game Awards da rol almamasını isteyen de geniş bir kitle mevcut.