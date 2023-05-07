Chrono Odyssey Oynanış Videosu Yayınlandı!

Günümüzde özellikle uzak doğu merkezli oyunlar son derece kaliteli grafiklere sahip oyunları tasarladıklarını görmekteyiz. Bugünkü yazımızda oyun piyasasına yeni giriş yapacak olan Chrono Odyssey oynanış videosuna göz atacağız.

Oyunun konusuna gelecek olursak kısaca sizlere bahsedelim; Epik fantezi türünde olan oyun ekstra olarak çevrimiçi rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkmakta. Oyun içinde geniş ölçekli savaşlar, keşif unsurları, 18 karakterin sınıfının bulunacağı benzersiz bir sınıf sistemi bulunmakta.

Oyun içi mekaniklerine gelecek olursak Unreal Engine 5 grafik motoru ile geliştirilen oyunda grafik konusunda oldukça başarılı bir iş çıkarmış durumda. İzleyeceğiniz videoda savaş mekanikleri ve grafik konusunda bizlere hak vereceksiniz.

Açık dünya ve MMORPG türünde olan Chrono Odyssey için şirket henüz çıkış tarihi ve oyunun fiyatı hakkında açıklamada bulunmadı.