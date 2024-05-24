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Epic Games Mega İndirimleri 2024 kapsamında her hafta bir oyunu ücretsiz sunuyor. Platform gizemli oyun kampanyası dahilinde genellikle Perşembe günleri bir oyunu ücretsiz bir şekilde erişime açıyor ve bir hafta boyunca bu oyun kullanıcılar tarafından kütüphanelerine eklenebiliyor. 23 – 30 Mayıs tarihleri arasında geçerli Epic Games ücretsiz oyunu çiftlik oyunu severlere geliyor; işte o yapım…

Çiftlik Oyunu Severlerin Dikkatine: Epic Games Ücretsiz Oyunu Açıklandı – 24 Mayıs

Steam platformunda yüzde 90’ı aşkın beğeni oranına sahip olan Farming Simulator 22 yapımı 23 – 30 Mayıs tarihleri arasında Epic Games’te ücretsiz oldu. Simülasyon ve çiftlik oyunları arasında oldukça sevilen ve ön plana çıkan bu yapımı 30 Mayıs Perşembe saat 17:59’a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Farming Simulator 22 oyunu kapsamında oyuncu Avrupa ve Amerika’da olacak şekilde toplamda 3 farklı lokasyonda çiftlik inşa edebilmekte. Oyunun normal fiyatı yaklaşık 400 TL seviyesinde ancak kampanya kapsamında tamamen ücretsiz. Grafikleri ve detayları ile oldukça beğenilen oyunda gıda üretimi, ekim – dikimi gibi faaliyetler gerçekleştirilebiliyor. Peki Farming Simulator 22 ücretsiz nasıl alınır, bakalım…

Epic Games Store’da Farming Simulator 22 Ücretsiz Nasıl Alınır?

Farming Simulator 22’yi Epic Games Store’dan ücretsiz olarak indirebilmek için öncelikle platformun resmi web sitesine gidilir ve kullanıcı hesabına girilir. Ardından oyunun sayfasında gidilerek yükle ya da satın al (0 TL) sekmesine tıklanır ve oyun kütüphaneye eklenir. Bu aşamadan sonra Epic Games hesabınızı kapatmadığınız sürece istediğiniz an oyunu ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.

Farming Simulator 22 Nasıl Bir Oyun?

Giants Software tarafından geliştirilen ve yayınlanan Farming Simulator 22, 2021 yılında piyasaya sürülen bir strateji oyunudur. Çiftlik oyunu severlerin oldukça beğendiği bu yapım Farming Simulator serisinin şimdilik son oyunu olma özelliğini taşıyor. Seriye yeni bir oyun gelecek mi henüz bilinmiyor ancak söz konusu oyun aldığı güncellemelerle oyuncuyu şaşırtmayı ve memnun etmeyi başarıyor. Bu güncellemelerle oyuna yeni oyunlar ve yeni lokasyonlar ekleniyor.