Cihazınız Bu Sürümle Uyumlu Değil Hatası ve Çözümü!

Günümüzün bilenen işletim sistemlerinden biri olan Android işletim sistemi birçok cihazın işletim sistemi görevini yürütmekte. Fakat son zamanlarda Android kullanıcılarının karşısına çıkan cihazınız bu sürüme uyumlu değil hatası kullanıcıların başına oldukça büyük bir dert olmuş durumda. Bugünkü yazımızda ise cihazınız bu sürüme uyumlu değil hatası ve çözümünden bahsedeceğiz.

Android kullanıcıları cihazınız bu sürüme uyumlu değil hatasını Google Play Store üzerinden mobil bir uygulama indirmek istediği zaman karşılarına bu sorun çıkmakta. Bu hata devam ettiği sürece o cihaz üzerinden mobil bir uygulama indirmeniz mümkün değildir.

Cihazınız Bu Sürümle Uyumlu Değil Hatası Nedir?

Android kullanıcıları bütün kullanıcılar gibi bir mobil uygulama indirmek istediği zaman en güvenilir yer olan Google Play Store mağazasını tercih eder.

Android kullanıcısı Google Play Store’da bir mobil uygulama indirmek istediği zaman karşılaştığı bu hata o uygulamanın, kullandığınız Android cihazda çalışmadığını gösterir. Bunun birçok sebebi olabilir fakat bazen çözümü olmadığını da belirtmek isteriz.

Bu hata neden oluyor diyecek olursanız uygulama indireceğiniz sayfanın Windows işletim sistemine sahip olması veya iOS gibi farklı işletim sistemine sahip bir cihazdan indirme işlemi gerçekleştirmek isterseniz bu hata ile karşılaşma olasılığınız oldukça fazla.

Cihazınız Bu Sürümle Uyumlu Değil Hatası Çözümü

Android cihazın önbelleğini sürekli temiz tutun.

İşletim sisteminize güncelleme var ise güncelleme işlemini gerçekleştirin.

Google Play Store bölge ayarlarınızı değiştirin.

Sorun yaşadığınız mobil uygulamayı APK olarak indirmeyi deneyin.

En son çare olarak yeni bir cihaz edinin.

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