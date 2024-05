Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Çin Çip Üretimi için 47 Milyar Dolar Yatırım Yaptı Teknoloji Haberleri Çin Çip Üretimi için 47 Milyar Dolar Yatırım Yaptı Emine Emre 1 Görüntüleme

Dünya çapında çip endüstrisi hızla gelişmeye devam ediyor. Pek çok modern teknolojik cihazın temel yapı taşları olarak kullanılan çipler aslında global çapta stratejik bir öneme sahip. Pek çok ülke çip geliştirme konusundaki çalışmalarını hızlandırmakta ve bu kapsamda en büyük yatırım yapanlardan biri de Çin. Teknoloji devi Çin çip üretimi için 47 milyar dolar yatırım yaptı. İşte detaylar…

Çip endüstrisi küresel çapta gelişmeye devam ediyor. Bu konuda pek çok ülke büyük yatırımlar yapıyor ve araştırma geliştirme çalışmalarına hız veriyor. Bu konuda Çin de yeni bir fon kurduğunu duyurdu. Çin devlet destekli yatırım fonu toplamda 47,5 milyar dolar seviyesinde. Çin bu hamlesi ile bir yandan çip sektöründe rekabeti kızıştırırken diğer taraftan da teknolojik bağımsızlığını kazanmayı hedefliyor.

ABD’nin Çin üzerinde olan teknolojik ambargosu gün geçtikçe katılaşmakta. Markaların gelişimini kısıtlayan bu bağımlılıktan kurtulmayı hedefleyen Çin, bu adımıyla büyük bir başlangıç yaptı. Söz konusu yatırım fonu, Çin maliye bakanlığı ve 6 Çin bankasının desteği ile oluşturuldu. 344 Yuan’lık yani yaklaşık 47,5 milyar dolarlık bu destek, Çin Entegre Devre Endüstrisi Yatırım Fonu’nun da 3. aşaması olarak tanımlanmakta.

Çin Entegre Devre Endüstrisi Yatırım Fonu, 2014 yılında oluşturulmuş ve şimdiye dek ülkede kurulan en büyük fon denilebilir. Hali hazırda yerelde “büyük fon” şeklinde anılmakta. Tianyancha’nın (veri tabanı sağlayıcısı) açıkladığı verilere göre bahse konu fonun en büyük yatırımcısı %17 hisse ve 60 milyar yuan ödenmiş sermaye ile Çin Maliye Bakanlığı. İkinci büyük yatırımcı olarak da yüzde 10,5’lik hisse ile China Development Bank Capital geliyor.

Çin Çip Endüstrisindeki Çalışmalarını Hızlandırıyor

Fonun diğer yatırımcısı olan 5 banka ise Bank of Communications, Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank ve Bank of China şeklinde. Söz konusu Çin bankalarının her birinin fondaki payları da yaklaşık yüzde 6 seviyelerinde.

Bahse konu büyük fon, SMIC ve Hua Hong Semiconductor’a yani Çin’in en büyük çip üreticilerine finansman sağlamakla mükellef. Amerika’nın artan yaptırımlarından yılmış olan Çin, çip konusunda kendi kendine yetebilmek için çalışmalarını artırmakta. Çin markalarının teknolojideki başarısı ABD’yi rahatsız ediyor olmalı ki gün geçtikçe kısıtlamalarını artırıyor.

Çip sektöründeki bu önemli adım teknoloji bakımından Çin’i oldukça ileriye taşıyacak gibi görünüyor. Söz konusu hamle küresel çapta nasıl karşılanacak ve dengelerde bir değişme olacak mı, hep birlikte ilerleyen zamanlarda göreceğiz.