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Çin, Elektrikli Otomobil satın alma vergisi muafiyetini bir yıl daha uzattı

Bugün yapılan resmi bir duyuruda, bazı Çin hükümet daireleri, bu yılın sonunda sona erecek olan yeni enerji araçları (NEV'ler) için satın alma vergisi muafiyetinin 2023'ün sonuna kadar uzatılacağını doğruladı.

Ahmet Ekinler

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Çin, Elektrikli Otomobil satın alma vergisi muafiyetini bir yıl daha uzattı

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Çinli EV yani elektrikli otomobil alıcıları biraz rahatlayabilir, ülkenin yararlandığı ve bu yılın sonunda sona ermesi beklenen EV vergi muafiyeti 2023’e kadar uzatıldı. Devlet organları – Maliye Bakanlığı, Devlet Vergi Dairesi ve BT, satın alma vergisi muafiyetinin gelecek yılın sonuna kadar kalacağını doğrulayan ortak bir bildiri yayınladı.

Bu, üreticilerin üzerindeki baskıyı biraz hafifletmeli, çünkü alıcılar muafiyetin rafa kaldırılacağından korktular ve pek çok insan yıl sonundan önce bir elektrikli otomobil satın almaya çalışıyordu. Artık biraz rahatlayabilir ve satın almalarını daha iyi planlayabilirler. Bu, anlık sipariş sayılarının düşeceği, ancak bunun daha kısa bekleme süreleriyle sonuçlanacağı, bu da daha yüksek müşteri memnuniyeti ve ihracat için üretim kapasitesinin artması anlamına geleceği anlamına geliyor.

Pille çalışan elektrikli arabalar, plug-in hibritler, genişletilmiş menzilli EV’ler ve yakıt hücreli araçlar, normalde %10 olan Çin’deki satın alma vergisinden muaftır. Çin, elektrikli otomobiller için vergi muafiyetlerini 2014 yılında uygulamaya koymuştu, başlangıçta bunları yalnızca 3 yıl boyunca yürürlükte tutmayı planlamıştı. Politika daha sonra 3 yıl daha uzatıldı ve ardından Mart 2020’de Çin hükümeti 2022’nin sonuna kadar uzattı.

Kısmen, bu politika ve benzinle çalışan araba satışlarını azaltma planları sayesinde, Çin’de elektrikli araba satışları hızla artıyor. Resmi hükümet kaynaklarına göre, bu yılın ilk 6 ayında vergi muafiyetleri geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katlandı.

Çin hükümeti, gelecek yıl bu vergi muafiyetlerinden yaklaşık 14 milyar doları kaçırmayı umuyor, bu yıl şimdiye kadar rakam 5,6 milyar dolardı ve sadece Temmuz ayında bu rakam 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Ancak bu sonsuza kadar devam etmeyecek, elektrikli araç sahipliği arttığında ve geleneksel, benzinle çalışan araç sahipliği düzeyine ulaştığında, vergi indirimleri aşamalı olarak kaldırılacak.

Anakara Çin’deki siparişler biraz yavaşlarsa, üreticiler yurtdışına daha fazla elektrikli otomobil gönderebilecek ve Avrupa ve ABD’de bekleme sürelerini kısaltabilecekler. Görünüşe göre üreticiler, muafiyetin bir yıl daha tutulacağını biliyorlardı, bu nedenle Nio ve BYD’nin Avrupa pazarına girme ve Eski Kıta’ya araba sevkiyatlarını artırma konusundaki duyuruları olmuştu.

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KaynakArenaev

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