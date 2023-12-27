Çin Oyun Sektörüne Sınırlamalar Getiriyor

Çin Yönetimi 2021 yılında 18 yaş altı kullanıcıların çevrim içi oyun oynama sürelerine ve zamanlarına kısıtlamalar getirmişti. Şimdi de Çin yönetimi yaş kısıtlaması olmaksızın online oyunlara sınırlamalar getirmeye hazırlanıyor. Taslak kurallara bakıldığında, bu yasaklardan ülkedeki oyun geliştiricileri ve yayıncılarının da olumsuz etkileneceği aşikar. Buyurun taslak kurallarda yer alan kısıtlamaların detayları…

Çin Yönetimi Yaş Kıtlaması Olmaksızın Online Oyunlara Sınırlamalar Yapacak

Çin’in video oyunlarına lisans vermek ve düzenlemelerini denetlemekten sorumlu kurumu olan NPPA yani Ulusal Basın ve Yayın İdaresi, çevrim içi oyunlarla ilgili yeni taslak kurallarını duyurdu. Kurum bu kurallarla, online oyun içeriklerinin ve alışverişlerinin düzenlenmesini; bir nevi hem oyun sürelerinin hem de harcanan paraların kısıtlanmasını hedefliyor.

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NPPA bahse konu taslak kuralları kapsamında, online oyun yayıncısı firmalardan, oyun içi satın almaları ve kullanıcının oyunda geçirdiği zamanı azaltmalarına yönelik sınırlamalar koymalarını istiyor. Bu kısıtlar ile yayıncıların, kullanıcının irrasyonel harcama davranışlarını daraltması amaçlanıyor. Bunların yanı sıra kurum, bazı oyunların da yasaklanması gerektiğini deklare etti. Bahse konu kurallar kapsamında yasaklanacak oyunların “ulusal güvenliği tehlikeye atan” ve “ulusal itibara ve çıkarlara zarar veren” niteliklerine sahip olduğu belirtilmekte.

NPPA’nın Duyurusunun Ardından Tencent ve NetEase Hisselerinde Düşüş Yaşandı

Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi’nin açıkladığı taslak kurallarının ardından Çin’in online oyun yayıncısı firmalarının borsada hisse fiyatları büyük düşüş yaşadı. Bu kapsamda Hong Kong borsasında işlem gören Tencent hisselerinde yüzde 12’yi aşkın negatif yönlü hareket gerçekleşti. Yine büyük çevrim içi oyun yayıncılarından olan NetEase hissesinde de yüzde 25’e yakın değer kaybı yaşandı.

Aslında Çin’de bu gibi kısıtlamalar yeni yaşanmıyor. 2021 yılında da 18 yaş altı kullanıcıların online oyunlarda kalma süresi kısıtlanmıştı. Bu kapsamda kullanıcıların; hafta sonu, cuma günleri ve resmi tatillerde günlük yalnızca 1 saat çevrim içi oyun oynamaya erişimleri bulunmakta idi. Şimdi bu kuralların benzerleri, yaş kısıtlaması olmaksızın uygulamaya koyulmaya başlayacak.

Online Oyunlara Yönelik Kısıtlamaların Yayıncı ve Geliştiriciye Etkisi Nasıl Olacak?

Çin, 670 milyona yakın kullanıcı sayısı ile çevrim içi oyun pazarında küresel çapta zirvede oturuyor. Yukarıda bahsedilen yeni kısıtlamaların, özellikle online oyun geliştiricisi ve yayıncısı olan şirketlerin kazançlarına olumsuz etki edeceği düşünülmekte.

Çin’in Görsel-İşitsel ve Dijital Yayıncılık Birliği’nin 2023 Aralık ayı başında açıkladığı verilere göre, 2023 yılında, ülkede online oyunların satışı ile sağlanan gelir 42,8 milyar dolar değerinde. 2023 yılında gerçekleşen bu rakam 2022 ile kıyaslandığında ise yüzde 14’lük bir artış söz konusu.