Çinli Otomobil Üreticisi Jetour, Türkiye’de Satışa Hazırlanıyor!

Jetour, Çinli bir otomobil üreticisi olarak piyasada değer kazanıyor. BAE, Güney Amerika ve Afrika dahil olmak üzere bazı pazarlarda varlığı olmasına rağmen, şirket önde gelen birçok pazarda hala bilinmiyor. Çinli şirket, bu yıl uluslararası erişimini genişletmeye hazırlanırken bunu değiştirmek istiyor ve İtalya ve Türkiye dahil olmak üzere on ülkeye daha girmeyi planlıyor. Jetour, önümüzdeki iki yıl içinde piyasaya birçok yeni model sunacak.

Jetour’un Genel Müdürü Li Xueyong, şirketin iddialı satış hedefleri belirlediğini söylüyor. 2027’den itibaren şirketin yurtdışı satışlarının toplam teslimatlarının yarısını oluşturacağını da belirtiyor. Bu oldukça cesur bir hedef. Bunu başarmak için otomobil üreticisi, İtalya ve Türkiye gibi bazı Avrupa pazarları da dahil olmak üzere bu yıl 10 ülkeye daha girerek uluslararası satış hedefini daha da genişletmeyi planlıyor.

Belirtildiği gibi, Jetour Auto önümüzdeki iki yıl içinde piyasaya 12 yeni model sürmeye hazır. Bunlar arasında altı ila yedi şehir içi SUV, üç ila dört arazi aracı ve iki pikap yer alacak. Ancak hepsi bu kadar değil, şirketin SUV’lerinden bazıları, aynı hedefe doğru giderken konvoy halinde seyahat etmelerine olanak tanıyan akıllı özelliklere sahip olacak.

Li Xueyong, Çin yapımı elektrikli araçların Avrupalı muadillerine kıyasla üstün teknolojiye sahip olduğunu iddia ediyor. Ve şirket kendisini tek bir pazarla sınırlamıyor. Jetour International’ın Genel Müdürü Jack Chen, dünyanın dört bir yanındaki farklı pazarlara hitap etmek için hem soldan direksiyonlu hem de sağdan direksiyonlu modeller geliştireceğini açıkladı.