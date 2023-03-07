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Cities: Skylines 2 Geliyor!

Günümüzün en popüler oyunlarından birisi olan Cities Skylines ilk oyunu ile birlikte zaten birçok oyuncunun gönlünde taht kurmuştu. Bugünkü yazımızda sizlere Cities: Skylines 2 hakkında bilgi vereceğiz.

Mustafa

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Cities Skylines 2

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Günümüzün en popüler oyunlarından birisi olan Cities Skylines ilk oyunu ile birlikte zaten birçok oyuncunun gönlünde taht kurmuştu. Bugünkü yazımızda sizlere Cities: Skylines 2 hakkında bilgi vereceğiz.

Ünlü oyun şirketlerinden biri olan Paradox Interactive, bugün yaptığı duyuru ile Cities Skylines 2’nin çıkacağını belirttiler. 8 yıl sonra çıkacak olan ikinci oyun için şirket, gerçekçiliği ön planda tutacaklarını ifade etti.

İlk oyun olan Cities: Skylines ile birlikte oyuncu kitlesini oldukça arttıran şirket ikinci oyun ile oyun içindeki özelliklerinin değişeceğini ve gerçek hayata en yakın bir oyun tasarlayacaklarını belirtti. Ve oyunun gelişim aşamasında olup daha yeni şeylerin ekleneceğini de belirtti.

Oyuncuların ise en çok merak ettiği konu ise oyunun hangi tarihte çıkacağı ve fiyatı oldu bunun yanında sistem gereksinimleri de merak konusu. Şirket henüz bu üç konuda açıklama yapmadı. Bizleri neler bekliyor bekleyip göreceğiz.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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