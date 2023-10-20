Cities Skylines 2 İnceleme Puanları ve Yorumları

İlk oyunu ile “şehir kurma oyunu” severlerin beğenisini kazanan Cities Skylines ikinci yapımı ile çıkış yapmaya hazırlanıyor. Serinin devam oyunu önümüzdeki hafta oyuncularla buluşacak. Piyasaya çıkmadan önce oyun sektöründe faaliyet gösteren medya ve oyun eleştirmenlerince incelenen yapım “ortalama puanlar” aldı. Bilindiği üzere Paradox Interactive ekibi de geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada oyunun bazı optimizasyon problemleri ile piyasaya çıkacağını ve süreç içerisinde bu sorunların düzeltileceğini belirtmişti.

Cities Skylines 2 İnceleme Puanları

PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows (PC) için çıkış yapacak Cities: Skylines 2’a verilen puanlar şu şekilde oldu:

Metacritic: 77/100

Opencritic: 80/100

VG247 — 4/5

The Gamer – 80/100

TRG – 100/100

Noisy Pixel — 9/10

Shacknews — 8/10

Game Informer — 7.5/10

IGN — 6/10

PC Gamer — 77/100

GamesRadar – 40/100

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Cities: Skylines II Yorumları

Cities: Skylines 2 için inceleme yapan kişi ve oluşumların oyun hakkındaki yorumları ise şu şekilde oldu:

“Cities: Skylines 2, Will Wright’ın 1989 tarihli orijinal klasiğinin soyundaki en iyi oyun değil. Şampiyon, en azından şimdilik hala orijinal Cities: Skylines bana göre. Skylines 2, selefiyle aynı inanılmaz lansman sonrası desteği ve ek ücretli ve ücretsiz içeriği alırsa ve modlama topluluğunun gelişmesine izin verilirse, bu devam oyunu uzun vadede öne çıkabilir. O kadar çok eğlenceli yeni sistem ve heyecan verici eklemeler var ki bunlar ne yazık ki berbat görünümlü bir beton bloğun içine hapsolmuş ve onları ne kadar sevebileceğimi bilmemin önüne geçiyor. İmar gibi en temel özelliklerinin yerine getiremeyeceği kadar çok gerçekçilik vaadi veriyor. Bir beta veya çok erken bir Erken Erişim oyunu oynuyormuş gibi hissettiriyor.” “IGN – 6/10”

“Colossal Order, Cities 1’i neredeyse on yıldır destekliyor. Gelişen bir topluluğa sahip bir oyun. Cities 2’nin de geliştirici ekibinden aynı ilgiyi göreceğine hiç şüphem yok. Yamalar, DLC, içerik paketleri, daha iyi (belki?) mod desteği. Hepsi bir noktada gelecek. Henüz burada değil. Oyun bitmemiş değil, sadece cilalanmamış, bilenmemiş, rafine edilmemiş. Buna rağmen bir mücevher.” The Gamer 80/100

“Cities: Skylines 2, çok çeşitli özellikler, akıllı yaşam kalitesi iyileştirmeleri ve şehrinizi hayata geçirmenize yardımcı olacak gerçekten etkileyici bir simülasyonla birinci sınıf bir şehir kurma oyununun temelini sunuyor. Ancak vaadi, teknik sorunları nedeniyle tamamen gölgede kalıyor ve fantastik bir çekirdek deneyimi hayal kırıklığına sürüklüyor” GamesRadar – 40/100

“Oyunda birbirine kenetlenen çeşitli sistemler bir araya gelerek sizi bunun sadece bir şehir kurma oyunu olmadığına ikna ediyor. Burada sevilecek çok şey var ve uzun vadede bağımlısı olabilirsiniz.” TRG – 100/100