Ana SayfaOyunCities: Skylines 2 Oynanış Videosu Yayınlandı!

Cities: Skylines 2 Oynanış Videosu Yayınlandı!

Cities: Skylines 2 bu yıl 24 Ekim‘de piyasaya sürülecek. Oyun PC’de ve PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarında yayınlanacak.

Mustafa

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
13
Cities Skylines 2 Oynanış Videosu Yayınlandı

Payday 3 Oynanış Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzde birden fazla oyun bulunmakta bu oyunlar arasında en popüler ve kitlesi oldukça yüksek olan...

Günümüzün en popüler oyunlarından birisi olan Cities Skylines ilk oyunu ile birlikte zaten birçok oyuncunun gönlünde taht kurmuştu. Bugünkü yazımızda sizlere Cities: Skylines 2 oynanış fragmanına göz atacağız.

Ünlü oyun şirketlerinden biri olan Paradox Interactive 8 yıl sonra çıkacak olan ikinci oyun için şirket, oyun üzerinde oldukça fazla çalıştıklarını belirtti.

İlk oyun olan Cities: Skylines ile birlikte oyuncu kitlesini oldukça arttıran şirket ikinci oyun ile oyun içindeki özelliklerinin değişeceğini ve gerçek hayata en yakın bir oyun tasarlayacaklarını belirtti. Özellikle günümüz sorunların ve ulaşım, sağlık konusunda gerçekçiliği ön planda tuttuklarını ifade ettiler.

Son olarak Cities: Skylines 2 bu yıl 24 Ekim‘de piyasaya sürülecek. Oyun PC’de ve PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarında yayınlanacak.

-- Reklam --

Meta, Twitter’ın Rakibi Threads Uygulamasını Hayata Geçiriyor!

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinin başında gelen Meta, Twitter'ın rakibi olarak gösterilen Threads uygulamasını 6 Temmuz'da hayata geçiriyor.Sosyal ağ...
Önceki İçerik
Payday 3 Oynanış Fragmanı Yayınlandı!
Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021