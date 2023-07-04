Cities: Skylines 2 Oynanış Videosu Yayınlandı!

Günümüzün en popüler oyunlarından birisi olan Cities Skylines ilk oyunu ile birlikte zaten birçok oyuncunun gönlünde taht kurmuştu. Bugünkü yazımızda sizlere Cities: Skylines 2 oynanış fragmanına göz atacağız.

Ünlü oyun şirketlerinden biri olan Paradox Interactive 8 yıl sonra çıkacak olan ikinci oyun için şirket, oyun üzerinde oldukça fazla çalıştıklarını belirtti.

İlk oyun olan Cities: Skylines ile birlikte oyuncu kitlesini oldukça arttıran şirket ikinci oyun ile oyun içindeki özelliklerinin değişeceğini ve gerçek hayata en yakın bir oyun tasarlayacaklarını belirtti. Özellikle günümüz sorunların ve ulaşım, sağlık konusunda gerçekçiliği ön planda tuttuklarını ifade ettiler.

Son olarak Cities: Skylines 2 bu yıl 24 Ekim‘de piyasaya sürülecek. Oyun PC’de ve PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarında yayınlanacak.