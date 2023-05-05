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Citroen, e-C4 ve C4 X’e Yeni Motor Ekliyor

Cemre Yılmaz

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Citroen şimdi e-C4 ve e-C4 X’te yeni bir 115kW (156hp) elektrik motoru ve onunla eşleştirilmiş yeni bir 54kWh batarya sunuyor. Yeni konfigürasyon, mevcut 50kWh bataryanın ve 100kW (136hp) önden çekişli elektrik motorunun üzerinde yer alıyor.

Boyut ve güçteki çarpma, daha önce var olan konfigürasyonun 360 km’sine kıyasla 420 km’ye kadar daha uzun bir WLTP çalışma aralığına sahip. Elektrik motoru üstelik 260 nm anında tork sunuyor.

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Daha güçlü aktarma organları şimdilik Shine trim seviyesine özel olacak ve alt kademe 50kWh aküyü ve 100kW motoru Live, Feel ve Feel Pack trim seviyelerinde bırakacak.

Citroen, 50 kWh pilin %60 nikel, %20 manganez ve %20 kobaltının aksine %80 nikel, %10 manganez ve %10 kobalt gibi daha yüksek nikel oranı sayesinde daha büyük bataryanın daha iyi bir enerji yoğunluğuna ve daha uzun ömre sahip olduğunu söylüyor. Ancak her iki bataryanın de hızlı şarj için bir ısı pompası var.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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