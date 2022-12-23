Citroen My Ami Buggy’nin Yeni Sürümünü Çıkarıyor

2023’ün ilk çeyreğinin sonunda Citroen tarafından 1.000 adet My Ami Buggy’den oluşan yeni bir parti satışa çıkacak. Bu, önceki sürümü satışa çıktığında satın alamayan kişiler için iyi bir haber. Geçmişe bakarsak, ilk 50 tanesi 21 Haziran’da sadece 18 dakikada satılmıştı.

My Ami Buggy satın almakla ilgilenen müşterilerin, 2023’ün ilk çeyreğinin sonunda yeni sürüm satışa sunulduğunda bu fırsattan yararlanmak için hızlı hareket etmeye hazırlıklı olmaları gerekecek.

Citroen My Ami Buggy’nin bu yeni sürümü, orijinaline oldukça benzer olacak. Ancak aynı zamanda, ayrıntıları bahardan önce açıklanacak olan birkaç sürprizi de içerecek.

Citroen, My Ami Buggy’nin polis ve sahil güvenlik tarafından Ege Denizi‘nde Yunanistan açıklarında bulunan Halki adasında dolaşmak için kullanıldığını belirtti. Bu, bir enerji geçişinin sağlanmasına nasıl katkıda bulunduğunun bir örneğidir. Aynı şekilde İtalya‘nın Maddalena adasında da çevreci ulaşımı özendirmek amacıyla polis ve liman görevlilerinin kullandığı araç filosuna yedi adet Ami eklendi.

Hem iki koltuklu hem de “My Ami Cargo” ticari konfigürasyonlarında mevcut olması, otomobilin çekiciliğini de kesinlikle genişletti.