Citroen Oli, gelecekten gelen bir Elektrikli Otomobil

Citroen Ami‘nin Fransız otomobil üreticisinin ortaya çıkan son çılgın eseri olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Görünüşe göre küçük Ami sadece bir başlangıçtı, soru şu: Citroen Oli’yi showroomlara getirecek mi? Şirket, Ami’nin birkaç yıl önce sadece bir tasarım çalışması olduğunu ve şimdi dünyayı kasıp kavurduğunu söyledi. Oli küçük kardeşinin izinden gidecek mi?

Tartışmadan kaçış yok – bazıları için Citroen Oli tamamen çirkin, Humvee havası var, fırça ve kenarları sert. Bu ön cam asla üretime geçmeyecek, ancak olsaydı, bir kürsü havası olurdu.

Bazı insanlar için Oli abartılı ve güzeldir. Citroen otomobille ne elde etmek istediyse, duyguları harekete geçirmeyi başardılar ve iş arabalara geldiğinde – duygular satıyor. Sadece caddede yürüdüğünüzü ve kaldırım kenarına park edilmiş, parlak kırmızı vurgulu parlak beyaz ve bir ön cam levhası olan bu araca rastladığınızı hayal edin.

İtiraf etmeliyim ki, ilk kez gördükten sonra heyecanımı saklayamadım. Citroen Oli beni çoktan kazandı. Kocaman bir alnı ve büyük sarkık kulakları olan çirkin bir köpek yavrusu gibi, alt çenesi sarkık dişleriyle yapışıyor – resmi anlıyorsunuz. Çok tatlı ve beğenmekten kendinizi alıkoyamazsınız.

Bu yeni Citroen’deki her şeyin iki hatta üçlü anlamı var, her küçük parça kilo verme ve işlevsellik için bir egzersiz. Tasarımcılar aynı anda birkaç göreve giriştiler ve bu genellikle bir felaketle sonuçlanırken, bu sefer tonlarca akıllı çözüm bulmayı başardılar.

Ağırlık burada en büyük kazanan, bu aile arabası 400 km’lik bir sürüş menzili sunmasına rağmen sadece 1.000 kg ağırlığında. Bunu yapmak için büyük bir pil beklersiniz, ancak Oli 40 kWh ile mutludur. Tüm bunlar ağırlığı ve dev düz ön cama rağmen gerçekleşti. Bunu başarmak için azami hız 110 km/s ile sınırlandırıldı, ancak gerçekçi olarak bu günlük sürüş için yeterli. Evet, biliyorum, hepimiz oradaki en hızlı arabaları istiyoruz ama Oli bunu umursamıyor, Oli yavaş ve uzağa gitmek istiyor.

Citroen, Ami’den çok şey öğrendi ve bu dersleri burada çok daha büyük ölçekte kullandı. Hala aynı kapılarımız var ama artık zıt yönlerde menteşelenmiyor, hem ön hem de arka tamponun orta kısımları aynı ve değiştirilebilir, aynısı yan camlar için de geçerli. Kaput ve tavan, çelikten daha güçlü olan ve Oli’yi kullanma eğiliminiz buysa, geri dönüştürülmüş kartondan yapılmıştır.

Arka yükleme alanı mini bir kamyonet kasasına dönüşerek arabanın IKEA’dan daha büyük eşyaları veya vahşi doğada mükemmel bir piknik için birkaç kamp sandalyesi ve bir masayı taşımasına izin veriyor. Oli’nin V2L’yi desteklediğini ve 12 saat boyunca 3.000 W elektrik sunduğunu bilmekten memnun olacaksınız. Bu, bütün gece kamp ışıkları, iyi akşam yemeği ve eve dönüş için ve sabah kahvesi için gayet yeterli.

Akıllı çözümler burada bitmiyor. Evdeyken, araba akıllı V2G’sini (araçtan şebekeye) kullanabilir ve eve gece boyunca güç sağlamak için pillerini güneş panellerinden doldurabilir. Acil durum kaynağı görevi görebilir, gerektiğinde elektriği şebekeye geri verebilir ve bu süreçte mal sahibine biraz para kazandırabilir.

İç mekan, devrimin gerçekleştiği yerdir, dış tarafı boşverin. İçeride, Oli basittir. Dört rahat koltuğunuz, direksiyonunuz ve birkaç geçiş anahtarınız var. Koltuklar 3D baskılı snickers’a benzer şekilde yapılmıştır, süper hafiftir ve kolayca değiştirilebilir. Zemin yıkanabilir ve tüm iç kısım birkaç dakika içinde değiştirilebilir. Neden? Niye? Ya bir sonraki sahibi kırmızı yerine sarıyı severse? Ya koltuk hasar görürse? Ya sadece farklı koltuklar istiyorsanız? Birçok iyi neden ve basit bir çözüm.

Merkezi bir ekran yok, bilgi-eğlence ve navigasyon, sahibinin cihazı tarafından sağlanıyor. Ön panelden geçen boru birkaç cihaza güç kaynağı görevi görür, gerektiğinde sıcak ve soğuk havayı dışarı iter ve direksiyon simidini yerinde tutar. İşte bu – 1965’teymişiz gibi basitlik. İhtiyacımız olmayan hiçbir şey ve ihtiyacımız olan her şey.

Bu arabada çok daha fazlası var, basın açıklaması muhtemelen şimdiye kadar yazılmış en uzun bildiridir – aşağıdaki bağlantıyı izleyerek kendiniz kontrol edebilirsiniz. Tüm bu yeni fikirler ve oldukça tartışmalı bir tasarımla Citroen, bu arabayı özetlemenin en iyi yolunun bir fiyat olduğuna karar verdi. Evet, şirket Oli’ye bir fiyat verdi – 25.000 €. Sadece bir tasarım çalışması olması amaçlanan bir araba için bu oldukça spesifik bir rakam. Tıpkı 6.000 € fiyat etiketi ile gelen Ami gibi. Bu bir ipucu mu, Citroen?