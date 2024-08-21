Civilization 7 İlk Oynanış Fragmanı Yayınlandı, Fiyatı ve Çıkış Tarihi Açıklandı

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Uzun zamandır beklenen Sid Meier’s Civilization 7 oyunu hakkında nihayet güzel haberler geldi. Firaxis Games tarafından geliştirilen oyunun ayrıntıları, dünyanın en büyük oyun etkinliklerinden biri olan Gamescom’da duyuruldu. Bu kapsamda Civilization 7 ilk oynanış fragmanı yayınlandı, oyunun fiyatı ve çıkış tarihi duyuruldu. İşte ayrıntılar…

Civilization 7 İlk Oynanış Fragmanı Yayınlandı

Pek çok yeni oyuna ev sahipliği yapan Gamescom etkinliği, popüler strateji oyunu serisinin yeni oyunu olan Civilization 7 hakkında da merak edilen pek çok detayı ortaya koydu. Sid Meier’s Civilization VII ilk resmi oynanış videosu bu etkinlikte yayınlandı.

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Firaxis Games tarafından geliştirilen oyunun fragmanında görüleceği üzere oynanış şeklinde farklılıklar söz konusu. Bilindiği üzere serinin daha önceki oyunlarında geçmiş zamanlardan bir lider seçilerek tüm oyun boyunca bu lidere bağlı olarak ilerleniyordu. Yeni oyunda ise bu durum değişti ve her dönemin / çağın başlangıcında yeni bir medeniyet seçilerek oyuna devam edilebilecek. Oyuncu önceki dönemlerdeki başarılarının üzerine başarı ekleyerek ilerleyebilecek.

Her yeni çağda oyuncunun seçebileceği medeniyet opsiyonları farklı olacak; burada hem tarihsellik hem de oyuncunun başarısı önem arz edecek. Bir oyunda Antik Çağ, Keşif Çağı ve Modern Çağ olacak şekilde 3 zaman periyodu bulunacak fakat oyuncu istere bir çağ senaryosu da oynayabilecek. Bunların yanı sıra oyuncu seçtikleri liderleri doğru olmayan tarihsel bir dönemle eşleştirebilecek. İlk oynanış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Civilization 7 Fiyatı Ne Kadar, Ne Zaman Çıkış Yapacak?

Civilization 6 2016 yılında oyuncuya sunulmuştu. Yeni oyun için 8 yıldır heyecanla bekleyen oyun seveler için Civilization 7 sonunda geliyor. Civilization 7 çıkış tarihi 11 Şubat 2025 olarak deklare edildi. Oyunun erken erişim tarihi ise 6 Şubat 2025 olarak açıklandı. Civilization 7; PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, Nintendo Switch, PC ve Mac platformlarında yayınlanacak.

2K tarafından yayınlanacak olan 4X strateji oyunu Sid Meier’s Civilization 7 standart sürüm PS5, Xbox ve PC platformları için yaklaşık 70 dolar, Nintendo Switch için yaklaşık 60 dolar fiyatla satışa çıkacak. Civilization 7 deluxe sürüm ise PS5, Xbox ve PC platformları için yaklaşık 100 dolardan, Nintendo Switch’te ise yaklaşık 90 dolardan satılacak.