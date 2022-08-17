Çocuklar İçin Bilgisayar Oyunları

Teknolojinin gelişmesiyle beraber yeni doğan çocuklar direkt dijital dünyanın içerisine doğuyor. Bilindiği üzere oyunlar çocukların olmazsa olmazıdır. Peki ebeveynler olarak çocuklarımızın neler oynadığını merak ediyor muyuz? Bugünkü yazımızda sizlere çocuklar için bilgisayar oyunları hakkında bilgi vereceğiz. Böylece çocukların gelişiminde faydalı oyunları onlara oynatmış olacaksınız.

Günümüzde teknolojinin bu hayli büyümesi çocukların doğar doğmaz teknolojinin içerisine sokmuştur. Çocuklar genel olarak zaman geçirmek için oyunlara başvurur. Çağımız gereği bunlar hep bilgisayar ortamında gerçekleşiyor. Ebeveynlerin üstüne düşen görev ise çocukların oyun oynamasını engellemek değil, çocuklara uygun oyunları seçip onları oynamasına yardımcı olmaktır.

Listemizde yer alan oyunlar dünya genelinde birçok üniversite tarafından yapılan araştırmalar neticesinde listeye dahil edilmiştir. Bu oyunlar dünya genelinde çocukların gelişimi açısından olumlu etkiler bırakan oyunlar olarak bilinir. Lafı fazla uzatmadan listemize geçelim.

World of Goo (3+ Çocuklar için uygundur)

World of Goo hem mobil hem de PC de karşımıza çıkan bir oyundur. Üç yaşından büyük olan her çocuk bu oyunu zevkle oynayabilir. Oyun içerisinde bulmaca çözmeye çalışıyoruz. Oyunda yapışkan topları birleştirerek köprüler kurmaya ve böylelikle bir yerden bir yere geçmeye çalışıyorsunuz. Çizgi film tarzındaki görselleri bizlere keyifli anlar yaşatıyor.

Subnautica ( 7+ Çocuklar için uygundur)

Günümüzde yetişkinler için birçok hayatta kalma oyunu mevcut ve oldukça popülerler. Subnautica ise çocuklar için bir hayatta kalma oyunudur. Bu oyunda deniz altında gezerek erzak ve alet toplayarak hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

Crash Bandicoot: N Sane Trilogy (7+ Çocuklar için uygundur)

Crash Bandicoot, PlayStation için mükemmel bir oyundu ancak grafikleri günümüzün çok altındaydı. Bu efsane oyun Crash Bandicoot: N Sane Trilogy adı altında günümüz grafikleri ile yeniden sahnede yerini alıyor.

Fall Guys: Ultimate Knockout (Tüm yaş grupları için uygundur)

Listemizde yer alan bir başka hayatta kalma oyunu olan Fall Guys: Ultimate Knockout, diğer hayatta kalma oyunlarından farklıdır. Burada savaş yapmaktan çok, bulmaca çözmeye ve parkurları tamamlamaya çalışırsınız. Hangi yaş grubunda olursanız olun, bu oyunun başından kalkmayacaksınız.

Sonic Generations Collection (3+ Çocuklar için uygundur)

Sonic, hepimizin sevdiği bir süper çizgi film karakteridir. Bu oyun ise Sonic’in 20. yılının şerefine çıkmıştır. Her zamanki Sonic oyunlarında olduğu gibi bu oyunda da Sonic platform mantığıyla ilerlediğimiz kısımlar da bulunuyor, 3B dünyada görevler yaptığımız da oluyor.

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