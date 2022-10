Çocuklar için en iyi Android oyunlar

Pek çok mobil oyun, eğlence sunmak yerine cüzdanları boşaltmak için inşa edildiğinde, özellikle gençler söz konusu olduğunda, çocuklar için oyunları kazmak, ağırlaştırıcı bir ders olabilir. Bu nedenle, her yaş için tonlarca eğlence sunarken cebinizi yakmayacak, çocuklar için Android’deki en iyi oyunların bir listesini derledik.

Çocuğunuz için bir sonraki uygun maceranın peşindeyseniz, en iyi Android oyunlarının sonsuz listelerini karıştırıyorsanız, bugünün özeti tam size göre. Zor işi sizin için yaptık. Arkanıza yaslanın ve oynamaya değer bir şey olduğu için çocuklar için en iyi Android Oyunlarının keyfini çıkarın.

Townscaper

Townscaper, okyanusun ortasında güzel İtalyan şehirleri inşa etmekle ilgili bir sandbox oyunudur. Bu muhteşem kasabaları inşa etmek ekrana dokunmak kadar basit; bu kadar. Küçük bir çocuğun yapabileceği kadar kolaydır, bu yüzden Townscaper çocuklar için mükemmel bir oyundur. Okunacak bir şey yok ve hedef yok. Oyun harika görünüyor ve harika oynuyor. Her yaş için mükemmel bir oyundur ve baştan sona bir oyundur, bu yüzden kaçırmayın.

Townscaper Kullanıcı Puanı: 4.4 Play Store'dan indir

Hidden Through Time

Çocuklar için harika bir oyun, Waldo Nerede gibi gizli nesne oyunlarıdır. Hidden Through Time, benzer, ancak her aşamada birkaç nesneyi avlayacağınız kaygan animasyonlar sunar. Sanat harika, bulmacalar zorlu (her yaştan çocuğun ilgisini çekecek kadar) ve bu premium bir sürüm olduğundan, tek bir satın alma için 19 TL karşılığında satın alınabilir, bu da üç ila dört saat sunan bir oyun için adildir.

Hidden Through Time Kullanıcı Puanı: 4.3 Play Store'dan indir

Deep Loot

Koleksiyon oyunları çok revaçta, ancak cüzdanları boşaltmak için tasarlanmamış oyunlar bulmak zor. Deep Loot’un özellikle gençler arasında iyi bir başarı elde etmesinin nedeni budur. Oyun adil, bankayı bozmadan koleksiyonu kaşındırıyor. Amaç, yeni dalgıç kıyafetlerinin ve daha büyük balıkçı teknelerinin kilidini açmak için kullanılabilecek ganimetleri toplamaktır; bu, oyuncunun mümkün olan en iyi ganimeti ortaya çıkarma arayışında ekipmanlarını aşamalı olarak geliştirerek ilerleme şeklidir.

Deep Loot Kullanıcı Puanı: 4.1 Play Store'dan indir

LEGO Duplo Marvel

Bu marka dolu oyun başlığı, Duplo, LEGO ve Marvel’in bir oyun için bir araya geldiğini görmek kafa karıştırıcı olabilir. İyi bir süper kahraman oyununun anlamı budur, ekip çalışması. Birkaç mini oyun bulacaksınız ve sağlananları gözden geçirdikten sonra daha fazla oyun satın alabilirsiniz. Parça parça yeni mini oyunlar satın almak istemiyorsanız, piyasaya sürülen her mini oyuna erişim sağlayan isteğe bağlı bir abonelik var.

Siz veya çocuğunuz bir LEGO, Duplo veya Marvel hayranıysanız, burada küçük çocukların kolayca halledebileceği çok şey var. Küçük boyutlu oynanışı, herkesin en sevdiği Marvel karakterlerinin Duplo/LEGO biçiminde oynadığı birkaç eğlenceli senaryodan fazlasını sunuyor.

LEGO® DUPLO® MARVEL Kullanıcı Puanı: 4.7 Play Store'dan indir

Pokémon Playhouse

Android’deki çoğu Pokémon oyununun aksine, Pokémon Playhouse ücretsizdir ve çocuklara hitap edecek şekilde tasarlanmıştır. Çocuklar, çeşitli yerleri keşfederken birkaç Pokémon ile etkileşime girebilir. Bir Tamagotchi oyununda bulacağınıza benzer bir bakım yönü bile var. Bu sıradan keşif oyunu, 3 ila 5 yaş arasındaki çocukları hedeflemek için tasarlanmış birkaç mini oyun sunar, bu nedenle, okuyamayan çocuklar için mülke mükemmel bir giriş niteliğindedir.

Pokémon Playhouse Kullanıcı Puanı: 4.1 Play Store'dan indir

Molly of Denali: Learn About Nature and Community

Molly of Denali – Go on an Alaskan Adventure, PBS Kids’ten geliyor ve istasyonun aynı adlı TV şovu için bir bağlantı ürünü. Bu, 4 ila 8 yaş arası çocukları hedefleyen bir çocuk oyunudur ve oyuncunun doğayı keşfettiği gösteri etrafında temalı mini oyunlar sunar. Uygulama içi satın alma veya reklam içermeyen ücretsiz bir sürümdür. 4-8 yaş arası çocuklar için adil bir oyun arıyorsanız Molly of Denali güvenli bir seçimdir.

Molly of Denali: Learn about N Play Store'dan indir

Pet Bingo by Duck Duck Moose

Duck Duck Moose’dan Pet Bingo, 5 ile 10 yaş arasındaki çocuklar için eğitici bir matematik oyunudur. Bu başlığı indirmek ve kullanmak ücretsizdir, ayrıca toplama, çıkarma, çarpma, bölme, ölçümler ve geometri. Bu şekilde, çocuğunuzun mevcut öğrenme düzeyi ne olursa olsun kapsanmalıdır. Daha fazla içerik istiyorsanız, Duck Duck Moose’un mükemmel kataloğunun geri kalanına göz atın.

Pet Bingo by Duck Duck Moose Kullanıcı Puanı 4.6 Play Store'dan indir

Little Inferno

Tomorrow Corporation, mobil cihazlar için birkaç ilginç oyun sunuyor ve en ilginç olanı, şöminede oyuncak yakmayla ilgili bir oyun olan Little Inferno. Deneme yanılma genellikle başarının anahtarıdır, bu da küçük çocuklar da dahil olmak üzere herkesin oynayabileceği anlamına gelir. Ne de olsa, ateş yakmak, özellikle çocuklar olmak üzere kim bir tekme atmaz? Küçük Jimmy’nin gerçek maçları deneyerek evinizi yakmasına izin vermek yerine, bu ilginç ve eğlenceli oyunda küçük şeytanın yıkıcı fantezilerini yaşamasına izin verin.

Little Inferno Kullanıcı Puanı 4.5 Play Store'dan indir

Toca Kitchen 2

Toca Boca, silahlarına bağlı kalan yayıncılardan biridir. Oyunlarında uygulama içi satın alma yoktur, açık uçludur ve cinsiyetten bağımsızdır. En popüler sürümü olan Toca Kitchen 2, bize göre etik tasarımının mükemmel bir örneğidir. Cooking Mama ile aynı damarda, çocukların akıllarına gelen her türlü tuhaf yiyecek kombinasyonunu keşfetmelerine olanak tanıyan ve mizahi sonuçlar için bir NPC’ye sunan eğlenceli bir yemek pişirme oyunudur.

Toca Kitchen 2 Kullanıcı Puanı 4.2 Play Store'dan indir

Tornado Time Free

Tornado Time Free eski bir oyun ama iyi bir oyun. Kapsamı basit, çünkü sadece bir aşama var ve tek bir hedefiniz var, mümkün olduğunca çok şehri yok edin. Temel olarak, küçük bir kasabayı yıkarak en yüksek puanı almak sizin işiniz. Bu tür bir kurulum tekrarlayıcı olsa da, pek çok çocuğun çeşitlilik eksikliğini fark edeceğinden şüpheliyiz. Ayrıca, şehri tekrar tekrar yok etmek çok eğlenceli. Hangi çocuk bundan hoşlanmaz ki?

Tornado Time Free Kullanıcı Puanı 3.7 Play Store'dan indir