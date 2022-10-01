Android için en iyi Sandbox oyunları

Sandbox oyunları ideal gündelik deneyimdir. Oyuncuyu oyun boyunca kendi yolunu bulmaya teşvik ederek yaratıcılığa ve keşfetmeye öncelik verirler. Aynı zamanda mükemmel bir mobil oyundur, çünkü genellikle bir seviyeyi tamamlama veya çevrimiçi bir maçı bitirme endişesi olmadan alınıp uzaklaştırılabilirler. Mobil oyunlarda uzman olmasanız bile, bunlardan bazılarına bir şans vermeye değer; sandbox oyunları günün sonunda dinlenmek için ideal bir yoldur.

Bu listede çeşitli türlerden oyunlar topladık. Estetik açıdan hoş şehir kurucusu Townscaper’dan çok popüler MMO Old School RuneScape’e kadar herkes için bir sandbox oyunu var. Ancak, nabzınızı düşmek yerine yükseltecek bir oyun için bu isteği duyduğunuzda, Android için en iyi çevrimiçi çok oyunculu oyunlar derlememize göz atın.

Godus

Godus, bir medeniyet geliştirirken sizi bir insan kabilesinden sorumlu tutuyor. Çalışanlarınızı büyümelerine yardımcı olacak kaynaklar ve teknoloji ile kutsama gücüne sahipsiniz. Ancak, onları ateş veya sel ile vurmayı da seçebilirsiniz. Godus, mükemmel ortamı oluşturmak için istediğiniz gibi şekillendirebileceğiniz güzel araziye sahip diğer tanrı oyunlarının arasından sıyrılıyor.

Kalbinde bir sandbox oyunu olsa da, dünyanızı keşfederken bile ilerlemenize yardımcı olan farklı bir anlatı var. Keşfetmek ve yaratmak isteyenler için mükemmel bir oyun, ancak hepsinin arkasında bir hedefi var.

Godus Kullanıcı Puanı: 4.2 Play Store'dan indir

Minecraft

Minecraft, popülerliği nedeniyle sözlükte Sandbox’ın yanında görünmelidir. Oyunculara, yaratabilecekleri üzerinde hiçbir kısıtlamanın olmadığı sonsuz bir dünya verilir. Yüksek kaleler, geniş mağaralar inşa edin veya sadece hayallerinizdeki kulübeyi yaratın. Oyuncuların istedikleri gibi oluşturabilecekleri bir Yaratıcı mod olsa da, Minecraft’ın Hayatta Kalma modu, oyunculara kaynak ararken canavarları savuşturmak için ek bir zorluk sunuyor.

İster rahatlamayı ve hayallerinizdeki yapıyı inşa etmeyi seviyor olun, ister düşman bir dünyayı keşfedip hayatta kalmayı tercih ediyor olun, herkes için bir sandbox oyunudur.

Minecraft Kullanıcı Puanı: 4.5 Play Store'dan indir

Terraria

Yüzeyde Terraria, Minecraft’ın 2 boyutlu bir versiyonu gibi görünebilir. Madencilik, işçilik, inşaat ve keşif temel mekaniği kesinlikle ünlü sandbox oyununu andırıyor olsa da, Terraria tamamen farklı bir deneyim. Yeni başlayanlar için akıllara durgunluk veren bir içeriği var. Rastgele dünya nesli nedeniyle, sunduğu her şeyi deneyimlemek için oyunu birkaç kez oynamanız gerekecek.

Terraria, sandbox oyunlarının keşif tarafını her şeyden çok tercih eden insanlar içindir. Tuhaf patronlardan yepyeni yo-yo yükseltmelerine kadar her zaman keşfedilecek yeni bir şeyler vardır. Yakın zamanda oyunun sandbox öğesini vurgulayan ve hayatta kalma kısmını en aza indiren Journey güncellemesi ile güncellendi.

Terraria Kullanıcı Puanı: 4.6 Play Store'dan indir

WorldBox

WorldBox, bazen bir şeyler inşa etmek veya yeni bir dünya keşfetmek istemediğinizi bilir. Bazen sadece Tanrı’yı oynamak istersiniz. WorldBox size yaşamı büyüdükçe beslemeyi veya ateşli bir kıyamette hepsini yerle bir etmeyi seçebileceğiniz pikselli bir dünya sunuyor. Godus’tan farklı olarak, dünya ilerlemek için sizden minimum etkileşim gerektirir. Kaçınılmaz olarak tomurcuklanan uygarlığınızı yok etmeye karar verecek olsanız da, uygarlığınızın büyümesini gözlemlemek başlı başına büyüleyici.

WorldBox ücretsiz olsa da, bunun premium sürüm için bir deneme olduğu açıktır. 7,99 dolardan pahalı görünebilir, ancak çok geniş bir yaratık listesi, tanrı güçleri ve zaman kontrolü gibi araçlar onu kolay bir satın alma haline getirir.

WorldBox – SandBox Simülatörü Kullanıcı Puanı: 4.4 Play Store'dan indir

Townscaper

Townscaper’ın görevleri, başarıları, hedefleri veya açılabilir içeriği yoktur. Sahip olduğu şey, herhangi bir inşaat oyunundaki en akıllı bina mekaniğidir. Düzensiz bir ızgara üzerine renkli bloklar yerleştirerek oyunla etkileşime giriyorsunuz. Siz yerleştirmeye devam ettikçe, Townscaper’ın algoritması blokları evler, köprüler, kuleler, bahçeler veya merdivenlerde birleştirir. Kulağa basit geliyor, ancak her seferinde çarpıcı kasabalarla sonuçlanıyor.

Townscaper’da blok yerleştirmekten başka bir şey olmasa da, kusursuz uygulaması onu fiyatına değer kılıyor. Güzel bir bina oyunu ile rahatlamak istiyorsanız bunu oynayın.

Townscaper Kullanıcı Puanı: 4.3 Play Store'dan indir

Pocket City

Pocket City, küçültülmüş bir şehir kurucu oyunudur. Bir şehir kurma fikrini seviyorsanız, ancak genellikle onları çok zor buluyorsanız, Pocket City sizin için idealdir. Bina özelliklerinde sıfır mikro işlem veya uzun bekleme süreleri vardır ve çevrimdışı oynanabilir. Gelişmiş trafik kontrolleri veya muhteşem şehir etkinlikleri gibi özellikleri burada bulamayacaksınız, ancak Pocket City’nin bol miktarda içerik sağladığını hemen göreceksiniz. Felaketleri tetikleyin, şehrinizi eğlence alanlarıyla genişletin ve güzel bir şehir inşa etmek için sivil hizmetleri yönetin.

Pocket City Kullanıcı Puanı: 4.2 Play Store'dan indir

Portal Knights

Portal Knights, ikisi bir arada bir RPG ve sanal alan oyunu. Karakterinizin seviyesini yükseltmeye ve patronları yenmeye güçlü bir odaklanma olsa da, sandbox inşa mekaniği herhangi bir Minecraft hayranını evde hissettirecek. Portal Knights’ta maceraya devam ederken rastgele oluşturulmuş bir dizi adayı keşfedecek, karakterlerle tanışacak ve yapılar inşa edeceksiniz. Godus gibi, sandbox deneyimine daha fazla yapı arayan herkes için harika bir seçim.

Portal Knights Kullanıcı Puanı: 4.5 Play Store'dan indir

SimCity BuildIt

SimCity BuildIt, mobil cihazlarda en büyük deneyimi arayanlar için şehir kurucu oyunudur. Pocket City’den farklı olarak SimCity BuildIt, benzersiz coğrafi bölgeler ve karmaşık trafik ve kirlilik sistemleri gibi mümkün olduğunca çok özelliği bir araya getiriyor. Ne yazık ki, SimCity BuildIt büyük ölçüde mikro işlemlere güveniyor. Nadiren oynamayı planlıyorsanız, bunu bir sorun olarak görmezsiniz, ancak yoğun kullanıcılar sinir bozucu ödeme duvarlarıyla karşılaşacaktır.

SimCity BuildIt Kullanıcı Puanı: 4.2 Play Store'dan indir

Old School RuneScape

Android için en iyi MMO’lar derlememizde belirttiğimiz gibi, Old School RuneScape mobil cihazlarda en iyi MMO’dur. RuneScape’in 2007’deki versiyonuna dayanan Old School RuneScape, canlandırıcı bir şekilde basit bir oyun sunuyor. Dünyayla etkileşime geçmek, kaynaklara veya canavarlara dokunmak, ganimeti toplamak ve ardından bir sonrakine geçmek gibi basit bir meseledir. Bunu görevler, zindanlar ve büyüleyici karakterlerle dolu genişleyen bir açık dünya bağlamına koyun ve saatlerce batacağınız bir MMO’nuz var.

Old School RuneScape, her şeyi kendi hızında yapmayı sevenler için bir MMO’dur. Hatta savaştan tamamen kaçınabilir ve sadece ülkedeki en iyi oduncu olmaya çalışabilirsiniz. Yıllar sonra bile oynayacakları sıradan bir sandbox oyunu isteyenler için ideal.

Old School RuneScape Kullanıcı Puanı: 3.8 Play Store'dan indir

Gevşemek için mükemmel sandbox oyununu bulmak bir angarya olabilir, ancak bu listenin sizi doğru yola soktuğundan eminiz. Play Store’un size sunduğu en iyi oyunları görmek için 2022’nin en iyi Android Arcade oyunları derlememize göz atmayı unutmayın.